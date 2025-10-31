Tanti artisti in campo per il concerto benefico. Show al ’Manzoni’

Il tradizionale appuntamento con il concerto benefico organizzato da Salute Donna ODV, associazione impegnata nella lotta contro il cancro si svolgerà venerdì 7 alle 20 al teatro Manzoni di Monza. La serata di quest’anno presentata da Katia Fiorella e Flavio Zinni, con la direzione artistica di Franco Malgioglio, sarà in ricordo dell’artista Livio Macchia, storico co-fondatore del celebre gruppo ’I Camaleonti’ scomparso di recente che spesso si è impegnato in eventi benefici.

Sul palco si alterneranno grandi nomi della musica italiana per rendere omaggio a Livio attraverso le loro voci, i loro strumenti e, soprattutto, il loro affetto per l’artista deceduto. Questi gli artisti partecipanti: Fausto Leali, Roby Facchinetti, Mario Lavezzi, Marco e Marta Ferradini, Mal dei Primitives, Dave Sumner, Dario Baldan Bembo, Duo Idea, Franco Fasano, Michele, Mauro Gazzola dei Dik Dik, Bobby Posner dei Rokes, Gian Pieretti, Donatello, Giorgio Manzoli, I New Dada, Paki dei Nuovi Angeli, Alfredo Lallo, Giorgio ’Fico’ Piazza Ex PFM, Jam Burrasca Band. Una parte del ricavato sarà devoluto alla ricerca clinica della Fondazione IRCCS San Gerardo di Monza, e l’altra parte alle cure palliative della Fondazione IRCCS istituto nazionale dei tumori di Milano.

Salute Donna Onlus è un’associazione di volontariato fondata nel 1994 all’interno della Fondazione IRCCS istituto nazionale dei tumori di Milano, attuale sede legale e operativa, da Annamaria Mancuso. L’associazione è presente in numerose città italiane, ogni sede ha una sua particolarità che tiene conto delle esigenze territoriali, con obiettivo comune l’accompagnamento e il sostegno psicologico che viene offerto in modo gratuito ai malati di cancro e ai loro familiari.