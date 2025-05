Tananai dall’Europa al tour estivo: "Ci sarà una canzone da imparare"

Il sorriso scanzonato, i capelli arruffati, l’entusiasmo di chi si diverte facendo quello che ama. Tananai è reduce, "sì, proprio reduce" scherza lui, da un tour europeo, un piacevole e proficuo intermezzo tra il tour nei palazzetti dello scorso autunno e quello estivo nei festival, al via il 19 giugno dal Rock in Roma.

"In Europa – dice il cantautore milanese – è stato folle, non pensavo di divertirmi così tanto. I concerti erano nei club, in posti più raccolti dove riesci a vedere il volto delle persone che sono davanti a te e vedi l’effetto che fa la tua musica. La loro emozione è la mia benzina".

Per i prossimi live annuncia che ci sarà una sorpresa: "Una nuova canzone da imparare". Un nuovo tormentone? "E chi lo sa. Storie Brevi dell’anno scorso con Annalisa non pensavo avesse l’identikit del tormentone, eppure... Diciamo che è un brano fresco ed estivo, da cantare in spiaggia".