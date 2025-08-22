Talk, concerti libri e degustazioni. Via all’Adriatico. Mediterraneo Fest

Ad Ancona torna, dal 25 al 30 agosto, ’Adriatico Mediterraneo Fest 2025’ con circa trenta eventi diffusi in dieci prestigiose location della città, dall’alba a notte inoltrata, un programma che spazia dai concerti ai talk, presentazioni di libri, degustazioni, laboratori, collaborazioni con enti ed associazioni nazionali ed internazionali. Tra gli appuntamenti, giovedì 28 alla Sala Boxe della Mole, alle 18 il focus sulla Macedonia del Nord, tra passato e presente: ospiti d’eccezione il giovane fumettista Boban Pesov e Marcello Veneziani a dialogo con Marco Ansaldo.
Moni Ovadia (nella foto) invece il 28 alle ore 18 (ingresso gratuito) al teatro Sperimentale dialogherà con Marco Ansaldo in un incontro dal titolo ’Chi lotta per Gaza, lotta per l’umanità intera’. Il 27 alle 18.30 ospite di Ansaldo, all’Auditorium della Mole, Marcello Veneziani con l’incontro dal titolo ’Pensare il Mediterraneo al tempo del disordine globale’ (ingresso 10 euro). Per la musica live invece, tra gli appuntamenti quello con Alborosie che si esibirà nella serata inaugurale della manifestazione, lunedì 25, alle 22, alla Corte della Mole Vanvitelliana di Ancona. Programma completo su https://www.adriaticomediterraneo.eu/programma.asp