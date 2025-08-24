Tajani al Meeting di Rimini 2025: l'Europa tra economia e futuro

Rimini, 24 agosto 2025 – Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e vicepremier, sarà uno dei protagonisti della 45ª edizione del Meeting di Rimini con un intervento previsto per il 24 agosto. La sua partecipazione si inserisce in un programma di alto profilo che vedrà confrontarsi figure di spicco della politica e dell'economia nazionale e internazionale. Da Draghi a Meloni, da Metsola a Giorgetti.

Il vicepremier Tajani al Meeting di Rimini 2025

Il discorso di Tajani sarà l'occasione per affrontare le sfide che l'Europa sta vivendo, con un'attenzione particolare al ruolo dell'Italia. Ci si aspetta che il Ministro parli di diplomazia economica, di come il nostro Paese possa consolidare la sua posizione nell'Unione Europea e di come le politiche estere possano supportare la crescita e la stabilità.

Temi come la competitività europea, le relazioni internazionali e la ricerca della pace a Gaza e in Ucraina saranno probabilmente al centro della discussione. La prospettiva di Tajani, che ha ricoperto ruoli di primo piano anche a livello comunitario, come Presidente del Parlamento Europeo, è fondamentale per comprendere le dinamiche attuali e le future strategie dell'Italia in Europa e nel mondo. Il suo intervento darà un quadro di come il governo italiano intende muoversi per affrontare le complesse questioni che vanno dall'economia globale ai conflitti in atto.