I capelli bianchi, i tagli e i consigli per valorizzarli

In passato i capelli bianchi erano considerati un indizio inequivocabile del tempo che avanza e spesso venivano criticati come segno di scarsa cura e poco ordine. L’incanutimento è un processo naturale che consiste in una riduzione di melanina, accentuata dall’accumulo dei radicali liberi, e che tende naturalmente a far perdere tono e colore ai capelli.

Nuova tendenza

Nei tempi più recenti, tuttavia, il total white, o una chioma lunare e argentata, sono stati sdoganati e, se si presentano particolarmente curati e acconciati sapientemente da mani esperte, possono rappresentare persino un simbolo di distinzione e di raffinata eleganza. Questo si vede soprattutto sul fronte femminile, anche tra molte celebrities.

Il fascino del brizzolato

Già da tempo, infatti, per quel che riguarda gli uomini qualche filo d’argento tra i capelli non è mai stato un problema, senza contare che alcuni ricorrono a veri e propri lavori di hair styling per un look specifico che metta in risalto proprio questi aspetti. I capelli bianchi su alcuni uomini hanno il potere di aumentare il naturale sex appeal: è il caso, per esempio, di Richard Gere, Harrison Ford e George Clooney.

Reali e star

Soprattutto dopo la pandemia e le relative difficoltà del lockdown, c’è stato, in effetti, un cambiamento anche per quel che riguarda le donne, finalmente libere di rinunciare a colorazioni e tinte che possono diventare anche una schiavitù. Hanno contribuito, in questo senso, anche molte principesse e figure reali e altrettante dive di Hollywood. Non hanno esitato a sfoggiare i capelli bianchi in pubblico, con classe ed eleganza, la neo regina Camilla, Caroline Grimaldi di Hannover, Olga di Grecia, Charlène di Monaco, Letizia Ortiz. Ma si pensi anche a Jamie Lee Curtis, Helen Mirren, Andie MacDowell, Sharon Stone, Glenn Close, Jodie Foster, Meryl Streep, Sarah Jessica Parker, se possibile rese ancora più affascinanti e intriganti da questa scelta nel look, controcorrente.

Cambiamento culturale

Se pensiamo a qualche decennio fa, senza andare nemmeno troppo lontano, i fili d’argento a contrasto con la capigliatura o i biondi ghiaccio alla Daenerys Targaryen de ‘Il Trono di Spade’, sui red carpet e nella vita di tutti i giorni, lontana da passerelle e set, sarebbero stati banditi a favore di tinte ultra-coprenti. Oggi, invece, non solo molte signore più mature, ma persino ragazze e ragazzi della Generazione Z e delle Millennials amano giocare coi capelli creando ad hoc sfumature silver o white gold.

Eleganza

Quello che sottolineano consulenti ed esperti di stile contemporanei è che, con le dovute precauzioni e i necessari accorgimenti, il bianco dei capelli, oggi, non è per forza sinonimo di invecchiamento. Anzi, spesso è diventato un raffinato indice di eleganza sofisticata, manifestazione di personalità, grinta, autorevolezza. Oggi, insomma, i capelli bianchi sono un vezzo estetico, a patto che siano molto ben curati e trattati con qualche accorgimento. È opportuno chiedere consigli al proprio parrucchiere o a un altro specialista del settore.

Il corto

Una prima scelta importante, per poter sfoggiare il bianco sulla testa con disinvoltura e garbo, è legata al taglio. Un taglio corto è perfetto nel caso di un colore naturale sale e pepe, per rinfrescare l’immagine o, se si parla di silver molto chiaro e sfumature inerenti, se si hanno un volto piccolo e dei lineamenti molto sottili.

Il caschetto

Un bel caschetto sfilato addolcisce il viso e può dare un tocco più morbido e romantico, a seconda dell’effetto che si vuole ottenere. Il suggerimento è di non farlo fare troppo corto, in modo che, all’occorrenza, se si desidera si possano legare i capelli e impreziosire la testa con fasce e cerchietti, anche in versione gioiello per le occasioni più importanti.

Il medio

Per avere una via di mezzo che dia un tocco contemporaneo a una capigliatura dal colore vintage si potrebbe pensare a un long bob strutturato, dalle linee geometriche, magari portato di lato con una riga laterale, per un’allure affascinante e un po’ misteriosa.

Il lungo

I granny hair o i white hair suggeriscono subito uno stile hippie e bohémien, da anni Settanta e figlie dei fiori. Affinché non sembrino trascurati, però, oltre a curarli attentamente con alcune delle buone pratiche suggerite nei prossimi paragrafi, possono essere tenuti in ordine con trecce e chignon, che dona un’aria elegante e sobria.

La frangia

Molto dipende, anche qui, dalle proporzioni del viso e dalle caratteristiche estetiche personali. Ma se si è amanti della frangia e la si vuole coniugare ai capelli bianchi, converrebbe farne una leggermente piena e bombata, ma non troppo, e lunga fino alle sopracciglia. Meglio evitare, invece, le frange fini e sottili che rischierebbero di mettere in evidenza le imperfezioni e i segni del tempo. Con la frangia a tendina si va sul sicuro e si è molto alla moda, visto che è una delle tendenze dei capelli del 2023.

Beauty routine per i capelli bianchi: i prodotti giusti

Se non si vuole più ricorrere alle tinte o se si colorano i capelli proprio per ottenerli bianchi o grigi, in alcuni punti o su tutta la capigliatura, bisogna comunque curarli con attenzione. Questo è particolarmente vero se l’età avanza, perché con l’invecchiamento i capelli, naturalmente, diventano più sottili e secchi.

Idratazione

I capelli grigi e bianchi hanno bisogno di essere molto idratati. L’ideale è utilizzare uno shampoo delicato, che protegga la cute, in abbinamento a maschere, balsami senza risciacquo, mousse rinforzanti, che danno anche elasticità e volume. Assolutamente banditi processi chimici come stirature e permanenti che rovinerebbero la struttura del capello e lo stesso colore naturale.

Trattamenti specifici

Oltre a chiedere in salone al proprio parrucchiere di fiducia, è importante effettuare ogni tanto anche a casa – previa consulenza di esperti – dei trattamenti professionali anti-giallo, per mantenere i capelli splendidi e luminosi. Attenzione perché anche il fumo, il sole e il cloro della piscina tendono a decolorare e a sbiadire la chioma.