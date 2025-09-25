Patagonia, scoperto un nuovo predatore simile al T-Rex: morì mentre divorava un antico coccodrillo

Buenos Aires, 25 settembre 2025 - Una creatura mostruosa del passato ‘riemerge’ in Argentina. Nel complesso roccioso di Lago Colhué Huapi, un gruppo di paleontologi ha riportato alla luce i resti di un gigantesco dinosauro predatore, ribattezzato ‘Joaquinraptor casali’ (più avanti scopriremo perché) che ha abitato il nostro pianeta quasi 70 milioni di anni fa. Un animale imponente che apparteneva al gruppo dei megaraptori, carnivori dotati di lunghi crani e artigli affilati. Secondo gli esperti rappresentava uno degli ultimi grandi cacciatori dell’epoca Cretacea.

Un ritrovamento insolito

Ciò che rende il ritrovamento ancora più impressionante è la posizione in cui sono stati trovati i fossili: nella mascella del dinosauro era intrappolato l’arto di un antico coccodrillo, segno che l’animale potrebbe essere morto proprio durante il pasto. Una scena congelata nel tempo, che offre agli studiosi uno spaccato unico sulla catena alimentare preistorica. I resti, composti da cranio, mandibola, ossa della coda e parti degli arti, costituiscono la testimonianza più completa finora individuata di un megaraptoride. Secondo uno studio pubblicato su Nature, la specie era un vero e proprio apex predator, ossia il vertice della piramide alimentare in quella parte del mondo.

Cosa sono i megaraptori

I megaraptori non vivevano solo in America Latina: tracce della loro diffusione sono state trovate anche in Australia e in Asia. L’aspetto ricorda in parte quello del celebre T-Rex, ma con proporzioni più snelle e dotazioni anatomiche che li rendevano cacciatori formidabili. Il nome assegnato al nuovo esemplare non è un riferimento al cinema, come qualcuno potrebbe pensare, ma un omaggio personale: lo scopritore ha voluto dedicarlo al figlio Joaquin. La scoperta porta la firma di un team internazionale guidato dall’Istituto Patagonico di Geologia, con la partecipazione di Lucio Ibiricu, che ha definito il ritrovamento: “uno dei più emozionanti degli ultimi anni”. Inoltre, di recente, è stato scoperto, in Mongolia, anche un impressionante dinosauro dalla testa a cupola. Tanti ritrovamenti in giro per il mondo, anche in Antartide, per raccontare un passato remoto e selvaggio che non smette mai di affascinarci.