Sydney Sweeney nuova Bond Girl? “Preferisco essere James Bond”

Roma, 28 ottobre 2025 – Più chiara di così: Sydney Sweeney non vuole essere solo una “Bond Girl”, vuole essere James Bond. In un’intervista a Variety, la star di ‘Euphoria’ e ‘Anyone But You’ ha commentato le voci che la vorrebbero nel prossimo film della saga di 007, prodotto da Amazon MGM Studios. “Dipende dal copione, ma credo che mi divertirei di più nei panni di James Bond” ha detto: una frase che ha scatenato il web e messo in discussione uno dei ruoli più iconici del cinema. Dietro la sua risposta ironica c’è il simbolo di una generazione di attrici che non vogliono più essere solo comprimarie del desiderio maschile, ma protagoniste dell’azione, del potere e del racconto. E se la saga di 007 sta cercando un nuovo volto dopo l’era Daniel Craig, Da parte sua, Sweeney sembra pronta a ribaltare la prospettiva.

Il futuro di James Bond: rivoluzione in vista

Dopo l’addio di Craig nel 2021 con ‘No Time To Die’, i riflettori si sono accesi su chi erediterà la licenza di uccidere. Al timone della sceneggiatura ci sarà Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, mentre alla regia è in trattativa Denis Villeneuve, il visionario autore di Dune. La produzione sarà affidata ad Amy Pascal e David Heyman, nomi che lasciano intendere un 007 più autoriale e meno convenzionale. Che la prossima missione di Bond sia anche un esperimento di genere, con una donna al centro dell’azione? Difficile pensarlo per questo capitolo, ma l’idea non è più fantascienza.

Sydney Sweeney a Londra (Ansa)

Non solo Bond Girls

Da Ursula Andress che nel 1962 usciva dal mare in bikini bianco in Dr. No, a Eva Green che in ‘Casino Royale’ incarnava l’enigma e la fragilità di Vesper Lynd, le “Bond Girls” hanno raccontato l’evoluzione del desiderio maschile e, lentamente, dell’emancipazione femminile. Negli anni si sono susseguite icone come Halle Berry, che in ‘Die Another Day’ riscrisse l’immagine della donna d’azione, o Gemma Arterton, che dopo aver interpretato Strawberry Fields denunciò apertamente il sessismo sul set. Da “ragazze di Bond” a “donne Bond”: il cambiamento è già in corso, e Sweeney sembra pronta a esserne il simbolo definitivo, l’attrice che non vuole solo essere la musa, ma il mito.

007 e l’eredità di un mito da riscrivere

Se davvero il futuro di James Bond sarà femminile, Sydney Sweeney rappresenta la candidata ideale: carisma da star, fisicità classica ma spirito sovversivo. La sua generazione non sogna di essere salvata da un agente segreto. Vuole essere l’agente segreto. E, in fondo, forse è proprio questo il segreto di 007: reinventarsi senza mai morire.