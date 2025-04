Sydney Sweeney è single: annullato il matrimonio dopo 7 anni di fidanzamento

Roma, 4 aprile 2025 – Sydney Sweeney alla ribalta del gossip internazionale. Non soltanto perché l'attrice di The White Lotus e Euphoria è tra le star cinematografiche più "in" del momento, ma anche perché è tornata single dopo anni e in modo non banale, facendo saltare il proprio matrimonio programmato dopo 7 anni di fidanzamento.

Il matrimonio saltato con Jonathan Davino

La proposta di convolare a nozze, Jonathan Davino, 41enne imprenditore e produttore cinematografico, l'aveva fatta alla sua fidanzata (dal 2018) nel 2022, con il grande giorno in programma in questa primavera. Ma tutto è saltato come all'improvviso e quasi sul più bello.

Le foto cancellate dai social

Prima i due si sono lasciati, poi lei ha cancellato dai social tutte le foto con lui (compresa quella in cui lo baciava a Capodanno). Una prassi, di questi tempi, che però fa capire quanto la Sweeney abbia voglia - o bisogno - di svuotare la testa e di riappropriarsi della propria vita.

Le voci sul flirt con Glen Powell

Non a caso, dopo la rottura è partita per un viaggio con le amiche - senza più anello di fidanzamento al dito - e, a fine marzo, è stata avvistata a Dallas da Glen Powell, attore con cui ha creato grande chimica sul set di Tutti tranne te (2023) e col quale, si vocifera, potrebbe esserci qualcosa.

Solo chiacchiere, per ora: fatto sta che le nozze tra Sweeney e Davino sono saltate, pare a causa dello stress dovuto ai troppi impegni lavorativi di lei. Anche se forse non tutto è ancora perduto.

“Tra Sweeney e Davino non è ancora finita”

Una fonte, infatti, ha parlato a Us Weekly rivelando che:

Sydney e Jonathan hanno avuto grossi problemi, ma tra loro non è ancora finita. Le cose non vanno benissimo in questo momento, ma non hanno ancora gettato la spugna. Stanno lavorando sulla loro relazione, anche se per ora hanno annullato le nozze. Sydney voleva annullare tutto e non riusciva a gestire lo stress. Non ha molto tempo libero e questo ha causato tensione nella loro relazione.

L'agenda dell'attrice, in effetti, è piena di impegni: la terza stagione di Euphoria, un bio-pic sulla pugile Christy Martin e un thriller del regista Pearce sono solo alcuni dei suoi prossimi impegni. Quest'anno comparirà al cinema in Eden, in uscita il 10 aprile.

Dopo la rottura, l'attrice attualmente vive da sola al Beverly Hills Hotel e non vede l'ex fidanzato da tempo. Dopo la vacanza è comparsa il primo aprile sul red-carpet del CinemaCon di Las Vegas. Ancora senza anello di fidanzamento al dito.