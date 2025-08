Sydney Sweeney, la bellezza (classica) è politica: da teen star a icona Maga, i jeans svelano “geni strepitosi”

Nelle ultime settimane si è ritrovata al centro di un dibattito politico e chi la segue dagli esordi forse non lo avrebbe mai immaginato. Si tratta di Sydney Sweeney, attrice classe 1997 nota al grande pubblico per il ruolo di Cassie nella serie HBO ‘Euphoria’ ed oggi tra le star delle rom-com hollywoodiane più richieste della sua generazione. Uno spot per un noto brand americano uscito da pochissimo l’ha resa, forse contro il suo volere, un simbolo politico e su di lei si è espresso addirittura il presidente Donald Trump, trasformandola in icona del mondo Maga (make America great again).

Un'immagine postata da Donald Trump Jr sul suo profilo instagram: il presidente Usa "imita" Sydney Sweeney

Chi è Sydney Sweeney

Nata a Spokane, città dello Stato di Washigton, il 12 settembre del 1997, è figlia di Lisa Mudd, ex avvocata penalista, e Steven Sweeney, impiegato nel settore alberghiero. Sydney Bernice Sweeney è cresciuta nella regione dello stato del Panhandle, nell'Idaho settentrionale, in una zona rurale. I suoi genitori vivono attualmente in un ranch in Texas e – pur non avendo nulla a che fare con il mondo dello spettacolo – hanno da subito supportato la sua decisione di fare l’attrice.

Sweeney ha brevemente frequentato l’Università della California che ha abbandonato per dedicarsi alla recitazione. È diventata nota al grande pubblico per i suoi ruoli da protagonista in ‘Euphoria’ e nella commedia ‘Tutti tranne te’, e per essere comparsa nella serie ‘Il racconto dell’ancella’ e nel film ‘C’era una volta a Hollywood…’ di Quentin Tarantino.

Lo spot incriminato

La pubblicità che ha catapultato la giovane attrice in una polverosa polemica sul politically correct - e ha coinvolto i più grandi nomi della scena pubblica statunitense – è quella di ‘American Eagle’.

Nello spot si vede la ragazza indossare un completo denim del brand e una scritta, che la descrive, recita: “Sydney Sweeney has a great jeans” (letteralmente: Sydney Sweeney ha dei jeans strepitosi). Nulla di preoccupante fino a qui, si potrebbe pensare. Se non fosse che il termine “jeans” ha un’assonanza non indifferente con la parola “genes” che in italiano si traduce con “geni” o anche “tratti somatici”.

Sydney Sweeney al CinemaCon di Las Vegas il 1º Aprile 2025

Il fatto che l’attrice sia bionda, dagli occhi azzurri, bianca, molto magra e dalle forme quasi perfette, la rende – agli occhi dei più – il simbolo di quella che definiremmo bellezza convenzionale ma anche un prototipo di bellezza occidentale.

Un fattore da non sottovalutare, che ha fatto immaginare che lo spot abbia voluto, in qualche modo, giocare sul concetto suprematista e comunicare qualcosa di più rispetto alla semplice promozione di un paio di pantaloni.

Una precisa mossa di marketing, forse, che risulta però essere un grande passo indietro sul piano dell’inclusione e dell’equità e riporta alla luce l’annosa questione della superiorità genetica della popolazione bianca. Argomento più che caldo negli USA.

I commenti della classe politica

Se l’attrice non si è mai espressa in merito, diverso è stato il comportamento dei politici e degli attivisti. Chi ha visto un messaggio politico nel suo spot ha puntato addirittura sulle accuse di nazismo e il vicepresidente Vance, nel corso di una puntata del podcast conservatore ‘Ruthless’, ha commentato: "La vostra strategia è dare dei nazisti a chi trova Sydney Sweeney bellissima? Geniale”.

Il figlio del presidente Trump, Donald Jr. ha invece realizzato con l’AI un’immagine che ritrae il padre con addosso gli stessi indumenti che Sweeney indossa nello spot e ha aggiunto la didascalia: “Donald is so hot right now” (letteralmente: “Donald è così figo adesso”).

A gettare ancora benzina sul fuoco è stata, inoltre, la notizia che la protagonista di ‘Euphoria’ sarebbe una repubblicana registrata nello Stato della Florida e, dunque, una potenziale sostenitrice di Trump e, secondo l’opinione pubblica, anche delle teorie suprematiste. Il Presidente USA, a quel punto, non si è lasciato scappare l’occasione per intervenire e, nel corso di una breve intervista, ha dichiarato: “Sydney Sweeney è Repubblicana? Beh, allora si che la sua pubblicità mi piace!”.

‘American Eagle’, in ogni caso, dopo la polemica ha ottenuto un incremento del 23% sul suo titolo in borsa. Se questa ambiguità fonetica era una strategia per creare hype attorno al marchio possiamo tranquillamente affermare che il piano è riuscito.

Sweeney, ‘Euphoria’ e le scene esplicite

C’è appena da precisare che non si tratta della prima volta che Sidney Sweeney si ritrova al centro di una polemica. Il suo personaggio in ‘Euphoria’ – Cassie Howard – è stato, infatti, più volte al centro di alcune tra le scene più esplicite della serie. Lo show si occupa soprattutto di affrontare tematiche come la droga, la sessualità e la salute mentale in ottica adolescenziale e Cassie diventa vittima di reveng porn a causa di alcuni filmati che ha girato con diversi ragazzi.

L’attrice ha raccontato che suo padre, ignaro del ruolo che lei avrebbe interpretato, aveva deciso di guardare lo show insieme a suo nonno e ha spento la tv non appena le scene sono diventate eccessivamente hot.

Sweeney, però, pur avendo raccontato le difficoltà incontrate per realizzare alcune sequenze della serie, ha più volte difeso il suo lavoro. In una recente intervista a ‘Cosmopolitan’ ha, infatti, dichiarato: “Sono molto fiera del mio lavoro in ‘Euphoria’. Penso di aver dato una grande interpretazione. Ma nessuno ne parla perché mi sono spogliata” e ha poi aggiunto: “Ci sono famosi attori uomini che hanno fatto scene di nudo vincendo anche Oscar e venendo lodati per il loro lavoro. Se lo fa una donna, invece, viene degradata. È un sistema a due pesi e due misure e spero davvero di poter contribuire a cambiarlo”.