Stoccolma, 8 giugno 2023 - Inizia oggi il torneo europeo di "sesso". Alla Champions tra le lenzuola partecipano 20 concorrenti, che si incontreranno per vivere insieme in una location segreta, continuamente filmati anche nei momenti più intimi, praticamente un Grande Fratello vietato ai minori.

Il pubblico sarà il giudice delle performance degli ospiti della casa, ma ci sarà anche una giuria specializzata. Ad organizzare l'evento a luci rosse è stato Dragan Bratic, proprietario di diversi strip-club in Svezia: "La durata dell'evento dipenderà dalla perseveranza dei partecipanti e potrebbe durare diverse settimane", ha dichiarato l'organizzatore alla stampa svedese.

In Svezia però non vanno fieri della finalissima, e la copertura mediatica è stata bassissima, inoltre media russi e arabi sono scioccati. Ciò preoccupa Stoccolma, che già in passato è stata danneggiata da campagne di disinformazione che hanno avuto gravi conseguenze per il Paese scandinavo, come quando l'estremista Pauldan a inizio anno bruciò delle copie del Corano.

Ma secondo Bratic il problema non sussiste: "Sono una persona controversa, ma non confondete bruciare il Corano con l'evento che stiamo organizzando. Non faremo del male a nessuno". Aggiungendo: "Abbiamo ricevuto molte e-mail dai paesi arabi e i russi vogliono dipingerci come immorali, ma chi se ne frega di ciò che dicono".

Invece l'Agenzia svedese per la Difesa Psicologica, che studia le campagne di disinformazione condotte dai media stranieri, tramite il suo portavoce Mikael Östlund ha commentato: "Quello che abbiamo osservato finora è abbastanza prevedibile. La Russia ha una narrativa prevedibile sulla decadenza svedese e i media islamisti amano sottolineare che la Svezia non è un Paese adatto per i musulmani".