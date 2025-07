“Suspicious Minds”: quando l’amore non basta. Tra i protagonisti anche Matteo Oscar Giuggioli

«Ci sono coppie che mi hanno confessato di aver litigato». Emiliano Corapi, il regista di Suspicious Minds – dal 5 luglio su Paramount+ - lo ammette concedendosi una risata. Omaggio nel titolo a uno dei brani più travolgenti di Elvis - «I personaggi mi sembrano i protagonisti della canzone» -, la pellicola non può infatti lasciare indifferenti.

La storia è quella di due coppie che si incontrano per caso durante una vacanza a Roma. I ventenni Daniele ( Matteo Oscar Giuggio li, Mauro Repetto degli 883 in Hanno ucciso l’uomo ragno) e Giulia (Amanda Campana) e gli adulti Fabrizio (Francesco Colella) ed Emilie (Thekla Reuten). Quando Fabrizio rimane bloccato in ascensore con Giulia, Daniele ha il sospetto che qualcosa sia accaduto tra loro durante il tempo trascorso assieme. Da quel tarlo si innesca nei quattro una dinamica di paure e supposizioni che si alimenta ogni qual volta s’incontrano.

«Ho immaginato che questo incidente potesse scatenare una serie di pensieri in chi era rimasto fuori grazie ai quali indagare la fragilità alla base di tanti rapporti», spiega Corapi. «Ma non è un messaggio pessimista. Il film porta due sguardi su due coppie e dice solo che l'amore non basta, ci vogliono un po' di esperienza e di comprensione verso se stessi. Le relazioni sono fragili nonostante un forte sentimento». E la visione di Suspicious Minds porta inevitabilmente lo spettatore a una riflessione.

«È un'esposizione delle proprie fragilità», sottolinea Colella. «Non c'è niente di più confortante che poter vedere dei personaggi che entrano in crisi o si mostrano nelle loro debolezze a tal punto da identificarsi. È inerente a tutto quel buon cinema che non si propone di lanciare messaggi, ma di raccontare storie che ci riguardano e ci fanno fare esperienze di conoscenza». Il tema del sospetto porta alla gelosia e al possesso. «Se c'è del possesso, però, è quello giovanile necessario per capire che è sbagliato», riflette Giuggioli. «Bisogna prendere le misure, conoscere una cosa per capire che è sbagliata. Di un amore è giusto venga esplorato anche questo lato». Senza dimenticare che è un sentimento che spesso, come racconta la cronaca, sfocia in femminicidi.

«In questo momento storico, con la giusta educazione sessuale nelle scuole, avremmo potuto avere molti più strumenti per capire determinate dinamiche di relazione», commenta Campana. «Se le scuole smettessero di puntare solo a formare persone efficienti per il mondo produttivo e tornassero a concentrarsi sulla formazione dell'individuo, non ci sarebbe bisogno di educazione sessuale e sentimentale specifica», le fa eco Colella. «Perché la cultura in generale ti fa capire che i sentimenti si apprendono e che quegli impulsi irrazionali, che hanno a che fare con desiderio, possesso e soppressione dell'altrui esistenza, qualcuno te li può raccontare. La letteratura ti racconta cos'è il dolore, l'amore non corrisposto, la gelosia, il suicidio, la gioia».

Da addetti ai lavori di un settore bloccato, come vivono questo momento? «Provoca tanto dolore e amarezza il fatto che una cosa così importante come il cinema diventi vittima di conflitti ideologici», commenta Colella. « Il cinema italiano sta vivendo un periodo di umiliazio ne. E non lo merita per storia, tradizione e talenti. Anche perché come fanno ad emergere talenti o storie coraggiose se si vive in un mondo appiattito su posizioni incomprensibili se non frutto di pregiudizi?».