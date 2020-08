Come sarebbe la tua vita se ogni persona al mondo avesse dei super poteri e invece tu no? E se nonostante tutto il destino del pianeta dipendesse da te? Scopriremo le risposte a queste domande grazie al film 'Superworld', che sarà diretto da Jason Bateman. Warner Bros. gli ha affidato regia e produzione esecutiva, chiedendogli di portare su grande schermo l'adattamento dell'omonimo romanzo di scritto da Gus Krieger.





Superworld, il film

Jason Bateman alla regia

Per capirci, ecco il trailer di 'Game Night'

La trama è ambientata nel 2038, un futuro prossimo nel quale ogni persona sulla terra è dotata di un super potere,, impiegato di medio livello, senza arte né parte. A complicare la grigia quotidianità del nostro protagonista c'è il fatto che suo padre è il generale Lancelot Lohman, uno dei più potenti supereroi viventi e capo dell'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di difendere il mondo. Insomma, vita grama, per Ignatius, e complessi di inferiorità a profusione. Fino a quando entra in scena Erle P. Van Owen: megalomane, cattivo, il cui super potere è di neutralizzare quelli di chiunque altro. Toccherà a Ignatius, l'unico immune, prendere in mano la propria vita e il destino del pianeta.Newyorkese classe 1969,è famoso soprattutto come attore, grazie ad esempio ai film 'Juno', 'Smokin' Aces', 'Game Night' e alle serie TV 'Arrested Development - Ti presento i miei' e 'Ozark'. Mentre si cimentava davanti alla macchina da presa, Bateman ha trovato il tempo di mettersi alla prova come regista e ha iniziato a dedicarvisi con maggiore costanza in occasione di TV 'Ozark' (2017-2020), che gli ha procurato un Emmy per la migliore regia.In ambito cinematografico ha firmato le commedie 'Bad Words' (2013) e 'La famiglia Fang' (2015) e sta lavorando a due nuovi film: 'Shut In' e 'Here Comes the Flood'. 'Superworld' rappresenta dunque il terzo titolo del suo prossimo futuro: se ne parla come di una commedia che guarda come modello a, il film d'animazione targato Pixar, e probabilmente avrà un tocco un po' più assurdo e politicamente scorretto. La sceneggiatura è infatti scritta da, autore di 'Game Night'.