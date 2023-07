Superstiti di Hiroshima contro il gemellaggio con Pearl Harbor

I sopravvissuti all’atomica di Hiroshima hanno reagito con rabbia all’accordo di gemellaggio fra il Peace Memorial Park di Hiroshima (foto sotto) e il Pearl Harbor National Memorial delle Hawaii. Firmato questa settimana dall’ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone, Rahm Emanuel, e dal sindaco di Hiroshima, Kazumi Matsui, l’accordo ha lo scopo di promuovere la pace e l’amicizia tra gli ex nemici della guerra del Pacifico. Ma i rappresentanti degli hibakusha – i sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki – lo hanno condannato come inappropriato, sostenendo che mentre l’attacco di Pearl

Harbor prese di mira una base militare, il bombardamento di Hiroshima uccise indiscriminatamente un gran numero di civili. Haruko Moritaki, una vittima della bomba atomica e consigliere dell’Associazione di Hiroshima per l’abolizione delle armi nucleari, lo ha definito un "insulto" per i sopravvissuti, secondo il Guardian. "I precedenti storici dei due parchi saranno diversi per sempre", ha dichiarato al quotidiano Chugoku Shimbun.