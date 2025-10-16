Superdiretta dell'Everest, la coraggiosa discesa dello sciatore estremo Jim Morrison

Come un bambino che disegna una montagna e traccia una linea dritta, dalla cima fino alla base, anche lo sciatore americano ha immaginato e poi sciato la sua linea. E se la cima che ha scelto è l’Everest, quello che ha appena realizzato è qualcosa di speciale nel mondo dell’alpinismo e dello sci estremo. La discesa è avvenuta lungo il ripidissimo canalone Hornbein prima e il Couloir dei giapponesi poi. Un itinerario ribattezzato la “superdiretta“ sul versante Nord, in territorio tibetano.

L’ultimo a provarci era stato Marco Siffredi, nel 2002, di Chamonix. Morì nel tentativo e il suo corpo non è mai stato ritrovato. Aveva 23 anni. Il 15 ottobre Morrison ha raggiunto la vetta alle 12:45. Con lui altri 11 alpinisti fra i quali il celebre filmmaker Jimmy Chin, vincitore di un oscar per “Free solo” con Alex Honnold.

L’impresa, con il sostegno di National Geographic è destinata a diventare un altro film che terrà tutti con il fiato sospeso. Mentre il resto della squadra iniziava la discesa agganciata alle corde fisse, Morrison ha inforcato gli sci e ha iniziato la sua sciata della vita poco prima delle 14:00.

"Ho trascorso le successive quattro ore e cinque minuti saltando e curvando con attenzione sul pendio ghiacciato di 50 gradi che scende per ben 3.650 metri verticali fino al ghiacciaio Rongbuk”, ha raccontato Morrison.

Prima di iniziare la discesa Morrison aveva disperso nell’aria le ceneri della sua compagna, Hilaree Nelson, morta mentre scendeva con gli sci dal Manaslu, un’altra cima che supera gli ottomila metri, nel 2022. Morrison aveva promesso di scendere lungo la parete nord dell’Everest in suo omaggio. Promessa mantenuta.