La serie TV 'Supercar', interpretata da David Hasselhoff, è stata una delle più fortunate produzioni televisive degli anni Ottanta e ha propiziato la realizzazione di film, spin-off e sequel. Ora la casa di produzione Spyglass Media è intenzionata a finanziare un nuovo lungometraggio per il grande schermo e ha affidato a James Wan il compito di trasformare il desiderio in realtà. Dal canto suo, Wan è ormai uno dei nomi più ricercati, in quel di Hollywood, quando si tratta di sviluppare progetti ambiziosi: una posizione raggiunta soprattutto grazie al successo degli horror firmati Blumhouse e del film 'Aquaman', da lui anche scritto e diretto.



Supercar, il nuovo film

L'idea di Spyglass Media è di girare un film ambientato ai giorni nostri e capace di essere in sintonia con i gusti e le sensibilità del pubblico contemporaneo. Resta ovviamente invariata l'ossatura della trama, cioè la storia di un giustiziere solitario che combatte cattivi di varia natura potendo contare sull'aiuto di K.I.T.T. (acronimo di Knight Industries Two Thousand): una Pontiac Trans Am dotata di un'avveniristica e sarcastica intelligenza artificiale e di una serie di bonus, tipo che è antiproiettile, può raggiungere velocità vertiginose e, all'occorrenza, contare su un'iniezione turbo capace di farle superare in volo gli ostacoli.



La sceneggiatura del film è stata scritta da TJ Fixman, che ha fatto carriera soprattutto nel mondo dei videogame, ad esempio scrivendo alcuni capitoli della serie 'Ratchet And Clank', e che ha un paio di script in lavorazione a Hollywood. Insomma, un novellino di spessore. Il pezzo da novanta dell'intera operazione è ovviamente James Wan, che Spyglass Media spera possa occuparsi anche della regia, visto che ha fatto faville con le automobili dirigendo 'Fast & Furious 7'. Anche solo in qualità di produttore esecutivo Wan ha le carte in regola per garantire qualità al risultato finale (tra l'altro, è produttore della serie TV su 'Dylan Dog', che appartiene all'universo narrativo di Sergio Bonelli Editore).



Ultimo dettaglio, il nuovo film di 'Supercar' è in lavorazione con il titolo originale statunitense della serie TV, cioè 'Knight Rider'. Potrebbe uscire nelle sale italiane senza traduzione, oppure, ma è solo un'ipotesi, adottando una soluzione da colpo al cerchio e colpo alla botte: 'Supercar - The Knight Rider'.



