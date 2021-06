La salute degli esseri umani è strettamente connessa a quella degli animali e dell'ambiente naturale: è un fatto noto alla comunità scientifica e che viene ribadito nel trailer di 'Superare i limiti: la scienza del nostro pianeta'. Si tratta di un film documentario che esce in streaming su Netflix venerdì 4 giugno e che si propone di affrontare in maniera chiara questioni ampie e complesse che sono determinanti per il nostro futuro: la crisi climatica e il collasso della biodiversità sulla Terra. A guidarci per mano nel corso della discussione ci sono il divulgatore David Attenborough e lo scienziato Johan Rockstrom.

'Superare i limiti: la scienza del nostro pianeta', il documentario

Il documentario prende le mosse da un saggio dello stesso Johan Rockstrom e pubblicato in lingua inglese ad aprile 2021: nel libro si parte dai nove "confini" che sono stati identificati dagli scienziati come quelli che non devono essere superati se vogliamo mantenere l'equilibrio dell'ecosistema terrestre (e quindi garantire la salute dell'umanità): si va dallo strato di ozono alla biodiversità e ognuno di essi è caratterizzato da dei punti di non ritorno che, se oltrepassati, causerebbero una catastrofica reazione a catena. Per evitare il peggio occorre avviare la più rapida transizione economica della nostra storia: un obiettivo che non significa tornare al medioevo e che può essere realizzato, a patto di assistere a un'energica iniziativa politica e sociale. Alcune ragioni di ottimismo ci sono, sostiene Johan Rockstrom.



'Superare i limiti: la scienza del nostro pianeta' è diretto da Jon Clay, al suo esordio dietro la cinepresa dopo avere prodotto la serie TV ecologista 'Nature' e il documentario 'David Attenborough: una vita sul nostro pianeta' (disponibile su Netflix).



Il trailer in lingua originale

Le recensioni e come guardare il documentario

In media la critica ha espresso un parere più che positivo, lodando la chiarezza dell'esposizione e la passione civile ed ecologista che anima David Attenborough e Johan Rockstrom (il vero protagonista del documentario). L'impatto visivo è meno mozzafiato rispetto ad altri prodotti narrati da Attenborough, ma ciò non limita l'efficacia e la riuscita del film.

'Superare i limiti: la scienza del nostro pianeta' dura un'ora e tredici minuti e può essere guardato da spettatori di tutte le età: basta attendere il 4 giugno, giorno dell'inserimento all'interno del catalogo di contenuti streaming di Netflix.



