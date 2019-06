New York, 24 giugno 2019. Il livello assoluto - perché ultimo non è abbastanza - di Super Mario Bros. Il più famoso videogioco del mondo è uscito nel 1985 (in Europa abbiamo dovuto aspettare due anni in più), ma ancora oggi c'è chi continua a pestare furiosamente i tasti A e B per far saltare l'idraulico italoamericano oltre i suoi stessi limiti. L'obiettivo è abbattere il leggendario muro dei 4 minuti e 54 secondi. È questo, infatti, il tempo minimo che le macchine ci mettono per terminare il gioco. In gergo si chiama 'speedrun', ovvero corsa di velocità. Ogni pixel, ogni frame è fondamentale per fermare il cronometro il prima possibile. L'essere umano più veloce del pianeta, nella specialità Super Mario Bros, si fa chiamare Somewes. Il gamer americano nell'ottobre del 2018 ha sconfitto Bowser (l'ultimo boss del gioco) in 4 minuti, 55 secondi e 796 millisecondi. Una corsa pazzesca al limite della perfezione (che potete vedere qui sotto), utilizzando tutti i glitch conosciuti, ovvero errori di programmazione che possono essere sfruttati a proprio favore, del videogame.

Tanto per capirsi, l'idraulico italoamericano corre più rapidamente - non si sa per quale assurdo motivo - quando va all'indietro. Per questo chi cerca di battere il record esegue molti guizzi 'alla cieca'. Un altro dei trucchi più utilizzati è quello della bandiera. Saltando in un certo modo, con una pressione sul tasto A esercitata con la delicatezza di un pianista jazz, l'eroe digitale atterrerà sulla base dell'asta che rappresenta il traguardo, permettendo di risparmiare diversi secondi. Come se non bastasse, per essere nelle condizioni di fare un buon tempo, in un livello bisogna addirittura far passare Mario attraverso un muro.

A distanza di 34 anni dall'uscita del videogioco, la differenza tra un record del mondo e un flop è sottilissima. Tutto è stato sfruttato, ogni singolo pixel è stato scrupolosamente analizzato. La comunità degli speedrunner però non si dà per vinta. Come in un'infinita caccia al tesoro, è sempre possibile trovare un modo per risparmiare anche un solo frame. E così molti gamer sono arrivati a mettere delle vere e proprie taglie su glitch ancora sconosciute. Le ricompense viaggiano sull'ordine di diverse migliaia di dollari.

Secondo gli esperti, abbattere il muro dei 4 minuti e 54 secondi sarebbe possibile. Per riuscirci, oltre a fare correttamente tutto quello che ha fatto Somewes, bisognerebbe anche eseguire perfettamente tre acrobazie particolari, di cui due però non sono mai riuscite ad alcun gamer. “Per avere la possibilità di fermare il cronometro a 4minuti e 54 secondi – spiega lo youtuber Bismuth – i migliori al mondo eseguono migliaia di tentativi. In media, c'è una corsa buona per battere il record ogni 75 tentativi”. E se riuscite a battere Bowser prima che Michael Jackson finisca di cantare la versione radiofonica di 'Bad', vuol dire che siete pronti a fare davvero tanti soldi.