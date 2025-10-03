Il cielo di ottobre 2025 offre notti ricche di appuntamenti per gli appassionati di astronomia. L’attesa nei primi giorni del mese è tutta per la Superluna del 7 ottobre, quando il nostro satellite apparirà più grande e luminoso del solito.

Ma il cielo riserverà molto altro: lo sciame meteorico delle Orionidi, il passaggio delle Draconidi, alcune suggestive congiunzioni planetarie e la possibilità di scorgere comete visibili a occhio nudo. Con l’autunno che porta cieli più limpidi e bui, il mese di ottobre diventa un palcoscenico ideale per l’osservazione.

Un aereo con la Luna sullo sfondo

La Superluna del 7 ottobre

Il primo appuntamento da segnare è la Superluna del 7 ottobre. Il nome tradizionale della luna piena di ottobre è “Harvest Moon” o “Luna del raccolto”, quando cade vicina all’equinozio, o “Luna del Cacciatore”, un tempo periodo delle prime battute di caccia.

Il 7 ottobre 2025 il nostro satellite, trovandosi al perigeo, apparirà più grande e luminoso del solito: una coincidenza capace di rendere l’osservazione particolarmente interessante, soprattutto nelle ore in cui la luna sorge all’orizzonte. La Superluna del 7 ottobre è la prima di una serie di tre superlune consecutive che accompagneranno la fine dell’anno.

Congiunzioni celesti

Il mese riserva anche incontri ravvicinati tra la Luna e altri corpi celesti. Il 6 ottobre sarà la volta della congiunzione con Saturno, visibile in serata. Il 10 ottobre la Luna attraverserà l’ammasso stellare delle Pleiadi, regalando un colpo d’occhio spettacolare. Infine, il 23 ottobre, l’incontro con Mercurio sull’orizzonte occidentale, in un allineamento che coinvolgerà anche Marte, visibile poco più in alto.

Sciami meteorici: le Orionidi e le Draconidi

Ottobre è il mese delle Orionidi, lo sciame generato dai detriti della Cometa di Halley. Il picco è atteso nella notte tra il 20 e il 21 ottobre, con una media di circa 20 meteore all’ora in condizioni ottimali. Quest’anno le Orionidi saranno più favorevoli del solito: il momento migliore per l’osservazione è fra 20 e 21 ottobre, in coincidenza con la luna nuova, quando il cielo sarà quindi più scuro, con poca interferenza luminosa.

All’inizio del mese tornano invece le Draconidi, attive tra il 6 e il 10 ottobre con un massimo previsto intorno all’8. Si tratta di uno sciame meno intenso, ma che storicamente ha riservato improvvisi aumenti di attività. Per il 2025, tuttavia, le condizioni non saranno ideali: la Luna molto luminosa renderà difficile osservare le meteore a occhio nudo, che appariranno meno numerose e meno brillanti.

Comete in arrivo

La seconda metà del mese potrebbe offrire anche lo spettacolo raro delle comete. Gli astronomi segnalano la possibilità che C/2025 R2 (SWAN) e C/2025 A6 (Lemmon) raggiungano una luminosità sufficiente per essere visibili a occhio nudo tra il 20 e il 23 ottobre. La cometa SWAN è stata individuata nel settembre 2025 dal satellite SOHO, attraverso lo strumento SWAN che osserva le variazioni nella radiazione ultravioletta del Sole.

La cometa Lemmon, invece, è stata scoperta nel gennaio 2025 dall’osservatorio Lemmon in Arizona, a cui deve il nome. Le comete, però, restano imprevedibili: variazioni improvvise di luminosità o frammentazioni del nucleo possono renderle più appariscenti o, al contrario, deludenti. In ogni caso, nelle notti buie lontano dalle città sarà possibile tentare l’osservazione e, con un binocolo, scorgere le code luminose che solcano il cielo.