Roma, 31 marzo 2019 – Prima era la suora che cantava. Ora è la suora che canta e balla. Suor Cristina è una della tredici concorrenti di Ballando con le stelle 2019, il dance show di Raiuno. E già durante la prima puntata –andata in onda ieri – la religiosa delle Orsoline della Sacra Famiglia lascia il segno. Per come sa tenere il palco e non solo.

Cristina Scuccia ha 30 anni: è nata a Vittoria, in Sicilia, il 19 agosto 1988. E quando ha ricevuto la ‘chiamata’ “ero sul palco: cantavo, ballavo e recitavo” racconta la suora durante la puntata inaugurale di Ballando 2019. “So che ci sarà qualcuno che mi criticherà, ma non importa. La fede non va ghettizzata. Se attraverso la mia partecipazione anche solo un’anima sarà toccata, allora ne sarà valsa la pena” sostiene la religiosa che non nasconde l’emozione per il debutto televisivo da ballerina.

‘Sister Cri’ entra in scena suonando le campane e intonando ‘What a Wonderful Word’, poi si scatena in un charleston. Con lei sul palco c’è il maestro Stefano Oradei e altre due ballerine, Giulia Antonelli e Jessica De Bona. La suora, infatti, non entra mai in contatto fisico con il partner maschile, così come balla con la tonaca e il crocifisso al collo. “Questo è il mio abito” risponde la concorrente che è lì per “rendere la fede contemporanea” e per questo non teme i giudizi della giuria. “L’unico giudizio che mi interessa è quello del Signore” aggiunge. Ma la suora ha il ritmo nel sangue tanto che con il ballo di gruppo conquista subito i favori della giuria - Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith – e anche del pubblico da casa.

Le doti artistiche di Suor Cristina, comunque, non sono una novità. Nel 2014 la suora si presenta a The Voice of Italy – il talent canoro di Raidue – e con la cover di ‘No One’ di Alicia Keys emoziona e sbalordisce tutti tanto che nel giro di una settimana il filmato della sua interpretazione diventa virale, ottenendo più di 90 milioni di visualizzazioni su YouTube. La siciliana entra nel team di coach J-Ax e puntata dopo puntata, cantando brani pieni di energia e vitalità vince il programma, aggiudicandosi un contratto con una casa discografica con cui pubblica il primo album dal titolo omonimo. Tra i brani c’è anche la cover di ‘Like a Virgin’ di Madonna a conferma che nelle sue interpretazioni coesistono profonda fede e passione per la musica.

Da quel momento Suor Cristina, senza mai rinunciare alla vocazione, non si ferma più, partecipando come ospite a numerosi programmi televisivi in giro per il mondo ma anche esibendosi alla Giornata mondiale della Gioventù e facendo il concerto di Natale in Vaticano. Nel 2018 la suora presenta il suo secondo album dal titolo ‘Felice’ e a marzo 2019 pubblica il primo libro ‘Piccola guida alla gioia quotidiana’.