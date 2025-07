’Suor Angelica’ e ’Tosca’ chiudono la rassegna

Nuovi appuntamenti con la stagione lirica del Festival di San Gimignano, giunta alla 90ª edizione. La manifestazione, promossa dal Comune di San Gimignano, è affidata all’organizzazione di Opera & Concerti con la direzione artistica di Mario Menicagli e la collaborazione di Opera Laboratori e Sillabe Editore.

Nella splendida Pieve di Cellole si rinnoverà la tradizionale e attesissima messa in scena di Suor Angelica del Maestro Giacomo Puccini (direzione di Stefano Cencetti e regia di Nicola Fanucchi), giunta alla quarta edizione con la coproduzione della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno. L’appuntamento è per questa sera alle 21.15.

Chiude la rassegna operistica un altro capolavoro pucciniano, Tosca, con la regia di Loris Seghizzi (supportata dalle proiezioni e dall’assistenza scenica di Boris Pimenov) e la direzione di Mario Menicagli: l’appuntamento è per domenica 27 ore 21.15 in piazza Sant’Agostino. Tutti gli spettacoli avranno come protagonista l’orchestra e il coro del Teatro Goldoni ’Massimo de Bernart’ di Livorno.

Biglietti online su liveticket.it o rivolgendosi alla Pro Loco di San Gimignano; in vendita anche le sere degli spettacoli. Previste riduzioni per i residenti della provincia di Siena.

Cris. Cons.