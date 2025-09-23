Quali suoni emettevano i dinosauri? Risponde il Dinosaur Choir

Roma, 23 settembre 2025 – Ruggiti e grugniti sono da sempre la “colonna sonora” dei film con protagonisti i dinosauri. Ma quali erano davvero i suoni da loro emessi? Per cercare una risposta è nato Dinosaur Choir, un progetto artistico e scientifico che vuole ridare voce agli animali che hanno popolato la Terra milioni di anni fa. L’originale iniziativa è stata promossa da Courtney Brown, un’artista e musicista della Southern Methodist University di Dallas, e da Cezary Gajewski, docente di design industriale all’Università di Alberta, in Canada.

Corythosaurus: una scelta non casuale

La sfida, tra note e dati scientifici, è quella di partire dai fossili scoperti dagli studiosi per arrivare alla realizzazione di particolari strumenti musicali in grado di riprodurre suoni plausibili a quelli emessi dai singoli dinosauri.

Il primo a essere arruolato nel coro è stato il Corythosaurus, un erbivoro del tardo Cretaceo caratterizzato da una prominente cresta cava sul cranio.

La scelta non è stata casuale: i paleontologi ritengono infatti che quando questo dinosauro espirava, l’aria passava attraverso lunghi condotti interni alla cresta, che funzionava così come un gigantesco strumento a fiato naturale. Si ritiene inoltre che i suoni prodotti fossero profondi e risonanti, udibili a lunga distanza e sfruttati per il corteggiamento come per avvisare della presenza di predatori.

Per ricreare il meccanismo fonetico del Corythosaurus, Brown e Gajewski hanno realizzato una perfetta replica in 3D della cresta basandosi su scansioni di crani fossilizzati eseguite con la tomografia computerizzata. La ricostruzione è stata quindi integrata con una scatola vocale digitale e con un altoparlante che simula il passaggio dell’aria nei condotti. Dotato infine di una telecamera e di un microfono, l’apparecchio rileva i movimenti e le vibrazioni della bocca di chi lo attiva, modificando il suono in tempo reale per far sperimentare “in diretta” quello che si ipotizza venisse prodotto dal dinosauro.

Il prossimo sarà l’anchilosauro

Al Corythosaurus si unirà presto un secondo elemento nel Dinosaur Choir: l’anchilosauro, altro grande erbivoro corazzato, scelto perché la sua laringe mostra analogie sorprendenti con quella degli uccelli oggi presenti sulla Terra. L’esito dell’esperimento è tutto da scoprire, ma si può ipotizzare che i prossimi suoni saranno all’insegna di una grande musicalità.

Obiettivo a lungo termine dei due studiosi, che hanno già ricevuto alcuni premi scientifici per il loro particolarissimo lavoro, è quello di arrivare a mettere insieme un vero coro di dinosauri. O, meglio, di fare del Dinosaur Choir una piattaforma artistica e didattica grazie alla quale esperti e semplici appassionati possano conoscere anche i suoni che milioni di anni fa popolavano il mondo dei dinosauri.