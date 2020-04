Ci sono amori estivi che ti cambiano la vita e certamente quello di 'Summertime' rientra nella categoria: stiamo parlando della nuova serie TV di Netflix, un prodotto italiano che è ispirato al romanzo di Federico Moccia 'Tre metri sopra il cielo' (1992) e che esce in streaming mercoledì 29 aprile. Incidentalmente, il sole e la spensieratezza potrebbero rappresentare una valida medicina alla noia da giornate chiusi in causa per la pandemia da Coronavirus.



Summertime, tutto sulla serie TV

La trama è ambientata nell'arco di tre mesi, lungo le spiagge e i dintorni della costa adriatica. Qui facciamo la conoscenza di Summer, Ale, Dario, Edo e Sofia, adolescenti alle prese con le cotte e gli amori che ti portano a scoprire chi sei veramente. In particolare, al centro della storia c'è la relazione fra l'ex campione di moto Ale e l'orgogliosa e indipendente Summer, persone che provengono da mondi molto diversi, ma che si riscoprono unite da un legame fortissimo.



Prodotta da Cattleya, 'Summertime' si aggiunge alle produzioni italiane targate Netflix, come ad esempio 'Skam Italia', 'Baby', 'Suburra - La serie', 'Luna nera' e la futura 'Fedeltà', adattamento dell'omonimo romanzo di Marco Missiroli. Alla regia dei vari episodi troviamo Lorenzo Sportiello, che in precedenza si era cimentato con la serie TV 'Non uccidere', e Francesco Lagi, autore di uno degli episodi del film '4-4-2 il gioco più bello del mondo'.



Nel cast ci sono tre giovani bolognesi, Giovanni Maini e le sorelle Coco Rebecca e Alicia Ann Edogamhe (mamma italiana e papà senegalese), attori alle prime armi che sono stati scelti nel corso di un casting aperto a tutti e che ha visto partecipare oltre duemila persone. A Coco Rebecca è stato assegnato il ruolo della protagonista Summer. Accanto a lei il più navigato Ludovico Tersigni ('Slam', 'Skam Italia'), che interpreta il motociclista Ale, e poi Andrea Lattanzi, Amanda Campana e Thony.



A proposito della colonna sonora: include, fra gli altri, brani di Francesca Michielin, Frah Quintale, Achille Lauro, Salmo, Tommaso Paradiso, Gemitaiz, Raphael Gualazzi e Coma_Cose.



Il trailer

Summertime: come guardare la serie TV

La prima stagione di 'Summertime' è composta da otto episodi: Netflix li pubblica tutti in un colpo solo il 29 aprile, lasciando agli abbonati e alle abbonate la facoltà di scegliere quando e come vederli. Basta cercarli all'interno del catalogo dei contenuti in streaming.



Se la serie TV avrà successo potremo assistere ad almeno un altro paio di stagioni: del resto, il romanzo 'Tre metri sopra il cielo' ha due libri sequel, cioè 'Ho voglia di te' e 'Tre volte te'.



