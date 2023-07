Sull’orlo del precipizio, ma ottimisti Poi Serena sbagliò quel rigore

Si può conciliare il romanticismo, il Mito e la grande bruttezza in un mondiale di calcio? Si può. O meglio accade tutte volte che volgiamo lo sguardo all’indietro e ripensiamo a Italia ’90. Doveva essere il nostro mondiale in un’era che stava per chiudersi, mentre un’altra stava per aprirsi. Non fu così. Fu l’ultimo mondiale vinto dalla Germania Ovest, perché da lì a qualche mese con l’unificazione ci sarebbe stata una sola nazionale. Fu l’ultimo mondiale della Jugoslavia (e anche dell’Urss) che da lì a poco sarebbe andata incontro al proprio destino fatto di guerra e sangue fino alla dissoluzione della Federazione di Stati pensata da Tito. Fu anche (non l’ultimo) il mondiale di Diego Maradona. Ormai in guerra contro tutto e tutti. Costretto a giocare da mediano nell’Argentina più italiana (intesa come filosofia calcistica) che si ricordi. Tanto che l’ottavo di finale tra Argentina e Brasile fu una partita bruttissima che avrebbe fatto impallidire i nobili avi del pallone ormai sepolti. Eppure, come ricorda Corrado De Rosa nel suo libro, eravamo felici. E lo siamo ancora: se ci ripensiamo. Anche per un inevitabile pizzico di nostalgia. Perché quel mondiale, seppure con un epilogo triste calcistico, era un ponte verso il futuro. Nel senso che si sognava ancora. Quell’Italia allenata da Azeglio Vicini era molto più rappresentativa di un Paese, delle tante che sarebbero venute dopo (compresa quella di Lippi che vinse il mondiale del 2006). E il Paese, messi alle spalle gli anni Ottanta, con l’ultima decade del vecchio millennio a disposizione, nonostante fosse sull’orlo del precipizio (un’intera classe politica sarebbe stata spazzata via) continuava a essere ottimista. Poi, la notte di Napoli in cui Aldo Serena sbagliò il calcio di rigore e l’Argentina arrivò in finale. Di colpo finì tutto. Anche per l’Italia, intesa come Paese. Ci volle solo un po’ di tempo per accorgersene.

Matteo Massi