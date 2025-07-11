Domenica 12 Ottobre 2025

Sulle rive del lago spazio a giovani talenti. Omaggi e grandi ospiti

di Raffaella ParisiAl via domani sera la III edizione del Lake Garda International Music, Dance and Cinema Festival che prosegue sino al 14 agosto. Sul palco giovani talenti italiani e internazionali, attesi tra gli ospiti anche Patty Pravo, Ornella Muti, Ekaterina Bakanova, Murat Karahan e Ivo Pogorelich.

La manifesazione, nata nel 2023 per volontà del Fondo Niccolò Piccinni, sotto la direzione artistica di Maximilien Seren-Piccinni, e sostenuto da importanti istituzioni nazionali, si svolge in alcune località sul Lago di Garda, tra cui Castelnuovo del Garda, Desenzano del Garda, Lazise, Peschiera del Garda, Sirmione e Villafranca di Verona.

Tra le presenze delle prime edizioni si annoverano Sandra Milo, premiata con il David di Donatello, il violinista Uto Ughi e primi ballerini e solisti del Teatro alla Scala di Milano.

Il programma di quest’anno prevede musica classica e contemporanea, danza, teatro e contaminazioni interdisciplinari. La proposta è inclusiva e innovativa dal ’Gala di Danza’ con i primi ballerini e i solisti della Scala di Milano all’attesissimo concerto dell’icona della musica italiana Patty Pravo, fino alla serata dedicata ai Premi David di Donatello con la partecipazione straordinaria di Ornella Muti.

E ancora, gli omaggi a Pavarotti con il tenore Murat Karahan, alle eroine del repertorio romantico con il soprano Ekaterina Bakanova, a Vivaldi e a Debussy, recital e altri concerti da camera. "Il Garda Festival rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione un luogo in cui le arti performative dialogano con la bellezza naturale e culturale - afferma Maximilien Seren-Piccinni, presidente del fondo Niccolò Piccinni e direttore artistico del festival - . La terza edizione è stata immaginata come un’esperienza che non si limiti all’intrattenimento, ma che sappia celebrare il legame indissolubile tra le arti e il territorio che le accoglie".

Uno dei momenti più attesi sarà la cerimonia di consegna del Premio Piccinni – For excellence in the performing arts, in programma per il 27 luglio a Lazise.

Quest’anno è stato assegnato al pianista croato Ivo Pogorelich, la cui visione artistica anticonvenzionale ha segnato profondamente la scena musicale mondiale negli ultimi quarant’anni.

© Riproduzione riservata

