Sulle orme di Artusi. Un viaggio nel cuore della tradizione bolognese

Un menu che racconta la storia, sulle orme di Pellegrino Artusi e delle ricette della tradizione bolognese, sottratte ai bauli delle nonne. Un ponte tra passato e presente voluto da Corrado Parisi e Moreno Bicocchi (nella foto)– rispettivamente chef executive e chef resident della trattoria ’La Corte Galluzzi’, nel cuore medievale di Bologna.

"Abbiamo voluto omaggiare Artusi – spiega Parisi – studiando un percorso che va dall’antipasto al dolce. Ma è la cucina tradizionale bolognese che ci rappresenta pienamente. Proposte pensate per dare giustizia alla sapiente cucina di casa, quella delle nonne e delle zie, troppo spesso ritenuta superata e antiquata. Ricette rivisitate da un punto di vista calorico, perché il fabbisogno quotidiano dei nostri tempi è nettamente inferiore a quello del passato, quando uomini e donne lavoravano nei campi".

Gusto sì, ma con grande attenzione alla qualità delle materie prime. "Privilegiamo – sottolinea lo chef – ingredienti freschi, di stagione sostenibili e genuini, senza conservanti o additivi artificiali". Fonte di ispirazione dei due chef, il trattato ’La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene’, scritto da Artusi – nato nel 1820 a Forlimpopoli e considerato il padre della cucina domestica italiana – , i cui insegnamenti hanno contribuito a definire l’identità gastronomica nazionale, pur con le debite varianti locali.

Tra le ricette artusiane più celebri, rielaborate dagli chef, il baccalà Montebianco, lo sformato di cavolfiore, le tagliatelle verdi alla bolognese, il passato di patate. E tra i piatti che tradiscono i tanti segreti ’rubati’ alle zie e alle nonne, serviti nel locale in cui anche i muri e le suppellettili rappresentano un tuffo nel passato, i tortellini in brodo, le tagliatelle al ragù, la cotoletta alla bolognese e lo stinco di agnello confit.

"Il rispetto per la tradizione gastronomica si traduce anche nel rispetto dell’autenticità dei piatti proposti. Il ragù, per esempio, viene servito secondo la tradizione, senza pomodoro, proprio come volevano le ricette di un tempo. Un piatto che, pur nella sua semplicità, racconta la cura, l’attenzione e la passione che si celano dietro ogni preparazione". conclude chef Parisi.