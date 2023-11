Sul red carpet il Gucci da sera. Nella collezione ’Ancora Notte’ i primi dodici abiti eveningwear

Lunghi, sinuosi, raffinati, moderni, di gran taglio, seducenti. Sono i dodici abiti da sera della collezione ’Gucci Ancora Notte’ presentata pochi giorni fa a Los Angeles nell’ambito del LACMA Art+Film Gala 2023 da Sabato De Sarno direttore creativo di Gucci. Il giorno e la notte, la collezione quotidiana e innovativamente semplice che ha sfilato a Milano Fashion Week il 22 settembre col debutto di De Sarno sotto le insegne delle due G, e quella per la gran sera e le occasioni importanti e mondane della notte lanciata nella capitale mondiale del cinema in un positivo eccesso di glamour.

Una svolta, e non solo per Gucci, questa divisione-cesura che definisce due ambiti di stile distinti e indipendenti, quello del vestire elegante, griffato ma per tutti i giorni e quello ’alto’ con forme grafiche essenziali ma imporanti, scollature abissali, spacchi inguinali che nascondono shorts pudichi, tessuti a mosaico per vestiti senza spalline o sexy sottovesti di raso e pizzo nero.

Poi tante note d’argento e un tocco magico di Rosso Ancora, il nuovo colore di Gucci secondo Sabato de Sarno che ispirandosi alla mitica canzone ’Ancora’ di Mina ha elaborato un alfabeto di bellezza e di sogno con pochi eguali.

Elogio dunque della vita delle donne dopo il tramonto, quando la sera invita alla festa e all’eleganza più raffinata, con 12 abiti da sera con alcune ispirazioni dei ricami dall’archivio della maison e tocchi sapienti e felici di quello stile sublime che era quello delle mises hollywoodiane di Tom Ford, mai dimenticato Maestro di inarrivabili tagli ’alla Fontana’ sul corpo delle donne, Sabato De Sarno, giustamente, deve aver ripensato a tanta bellezza che è patrimonio dell’heritage del brand nato a Firenze nel 1921. Per un eveningwear definito e lineare, senza troppi abbellimenti se non la meraviglia della pura femminilità.

La collezione ’Gucci Ancora Notte’ è stata presentata in occasione del LACMA Art+ Film Gala 2023 indosso a un casting d’eccezione composto da Jiahui Zhang, Fadia Ghaab, Nyajouk Gatdet, Violet Hume, Heather Strongarm, Camilla Orner, Agel Akol e Sam Case, new faces viste sulla passerella di Gucci Ancora. E poi anche le supermodelle Mariacarla Boscono, Vittoria Ceretti, Kirsty Hume e Abbey Lee. Alla fine della passerella tutti insieme modelle e direttore creativo per la foto ricordo, a tutta gioia e felicità.

Quando ha svelato la sua idea di Gucci con il suo nuovo corso Sabato De Sarno ha scritto cosi a proposito di Gucci Ancora che col suo bagliore rosso ha tappezzato i muri del mondo. "E’ una storia che nasce dalla gioia di vivere – scrive Sabato De Sarno –. Dalla passione e dall’umanità, dalle persone e dalla vita reale, da un fascino irriverente, dalla provocazione e dalla sicurezza di sé, dalla semplicità, dalle sensazioni repentine e dalle emozioni". Per vestirsi di giorno e ora dopo Los Angeles anche di notte.

Eva Desiderio