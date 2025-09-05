Sul campo da tennis. Sport e solidarietà. Torna il grande evento

Sport, prevenzione e solidarietà. Torna a Milano, domani, per il quinto anno consecutivo, ’Una Racchetta per la Vita’, l’evento sportivo e solidale ideato da Viviana Galimberti, direttore della divisione di senologia chirurgica dello IEO – Istituto Europeo di Oncologia, a sostegno della Fondazione IEO-MONZINO ETS, per promuovere la prevenzione e la ricerca dello IEO sui tumori femminili. Il torneo benefico si svolgerà dalle 9.30 alla società Canottieri Milano 1890, in Alzaia Naviglio Grande.

Per la prima volta, l’evento vedrà la partecipazione anche degli uomini, che scenderanno in campo accanto a specialiste, pazienti ed ex pazienti dello IEO. Il torneo di doppio misto sarà animato da squadre formate da medici, pazienti e sostenitori. Ci sarà Raffaella Reggi, ex tennista di fama internazionale e presenza fissa sin dalla prima edizione. Durante tutta la giornata, dalle 10 alle 17, vista la fondamentale importanza della prevenzione, ci sarà la possibilità di effettuare visite senologiche gratuite, grazie allo staff senologico dello IEO.

"Lo sport - dichiara la dottoressa Galimberti - è uno strumento potente di benessere e un grande alleato della salute. Insieme alla prevenzione, può fare davvero la differenza nella lotta contro i tumori. La partecipazione maschile è un segnale forte: la salute delle donne è una responsabilità collettiva. Prendersene cura significa prendersi cura della società intera". Il ricavato dell’iniziativa andrà a sostegno del bando progetti di ricerca ’Follow the Pink’, promosso dalla Fondazione IEO-MONZINO ETS per finanziare nuove frontiere nella ricerca scientifica, diagnosi e cura dei tumori femminili.