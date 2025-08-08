’Suber Mixology’. Cocktail e dj set

Vino protagonista anche grazie al Consorzio Suvereto e Val di Cornia che ospita nei suoi giardini due eventi dedicati all’estate, da salutare con i vini prodotti in questo spicchio di Maremma affacciato sull’Isola d’Elba. Due serate dedicate alla migliore produzione vinicola di zona, da godere in abbinamento a piatti tipici, buona musica e voglia di stare insieme. Dopo l’evento di luglio, il prossimo è in programma domenica 10 agosto.

Nel più ampio cartellone di Calici di Stelle - Suvereto, il Consorzio presenta la seconda edizione di Suber Mixology, evento dedicato all’incontro tra vino e cocktail, che prenderà forma in alcuni signature realizzati partendo dalle etichette di zona. Un modo nuovo di approcciarsi al vino, capace di sposarsi ai più attuali gusti e tendenze di consumo, declinato per l’occasione ‘alla maniera suveretana’.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio cartellone di Calici di Stelle, evento grazie al quale centinaia di turisti e enoappassionati hanno l’occasione di scoprire il paese medievale di Suvereto e il suo profondo legame con il vino, da sempre coltivato in zona. Per il ‘Suber Mixology’ l’appuntamento è ai Giardini Consorzio Suvereto e Val di Cornia in piazza Montebello, 1 – Suvereto dalle 21 all’1. Ingresso, 10 euro a cocktail, djset Jaci Dj.