Sua maestà il tartufo bianco. Acqualagna celebra il suo re

Tartufo a prezzi popolari, qualitò altissima, cooking show con cuochi di fama (e pubblico affamato di emozioni), degustazioni e perfino il primo forum sui grandi vini da tartufo con tanto di abbinamento con la super tagliatella. Questo e molto altro dall’1 novembre e per tutti i fine settimana del mese, in occasione dell’edizione numero sessanta della fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Acqualagna, che il sindaco Pierluigi Grassi, l’assessore Piero Barzotti e la consigliera Laura Sabbatini vogliono fare volare sempre più in alto: "Non a caso – dice Grassi – abbiamo scelto il simbolo dell’aquila del Furlo, che è possibile vedere dopo una bellissima passeggiata nella storica gola, e non a caso questa è la prima edizione internazionale".

Pronte le aziende locali (al Senato di Roma per la presentazione Acqualagna Tartufi con Emanuela Bartolucci, Le Trifole Tartufi con Patrizia Ferri e Voglia di Tartufo con Mariangela Vincenzi e Massimo Rosati), pronta a battere i prezzi la borsa del tartufo (per ora con 150 euro si porta a casa un etto di bianco profumatissimo), pronti ristoranti e il "Ristotartufo" (dove gustare i piatti in piazza, spazio raddoppiato), pronto pure il ’Truffle Bistrot’ con il grande cuoco Samuele Ferri. Nella piazza del gusto le tipicità locali, nazionali di eccellenze agroalimentari e di artigianato, all’International Expo nuovo i produttori da tutto il mondo con le loro specialità locali.

Tra i più importanti appuntamenti c’è la gara nazionale delle Città del Tartufo (sabato 8 e domenica 9 novembre) tra le città italiane del tartufo e in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Tartufo e Pasta Luciana Mosconi. Due giorni di competizione per eleggere il vincitore nella sfida in cucina tra le principali città testimonial del tartufo in Italia e nel mondo. Il 2 novembre al salotto del tartufo si beve, si mangia e si vota il miglior vino da tartufo (prenotazioni 334 2526561), alle 12 con quattro grandi calici marchigiani abbinati alla super tagliatella tartufata (Rocho Bianchello del Metauro superiore doc Lucarelli, Vigna Giulia Offida Docg Pecorino Dianetti, luce-Tardivo ma non tardo Castelli di Jesi Verdicchio classico Riserva docg Santa Barbara e Barbara e Verdicchio dei castelli di Jesi Riserva Docg "Mirum" La Monacesca). Alle 18 replica con la strepitosa guancia di vitello al barolo abbinata a quatro grandi vini piemontesi. Nel mezzo letture di Paolo Volponi (Lella Mazzoli) e Cesare Pavese (Luigi Lombardi). Sabato 15 novembre (ore 12.30) al salotto lo spettacolo di cucina con chef stellati, televisivi e food blogger di Santa Giustina Bellunese. E poi, tra gli altri, il cooking show di Manolo Górriz e Pilar Torán, del ristorante Los Leones di Rubielos de Mora (domenica 16 novembre, ore 12.30). Sabato 22 (ore 18) il ’Celebrity cooking show’ con ospiti d’eccezione: Giancarlo Magalli conduce lo spettacolo in cucina con Tiberio Timperi.