Su e giù dalle vette agli abissi. Sogno di una notte d’estate con gli esploratori di Akakor

Dalle grotte alle vette, e da ogni angolo remoto del pianeta, gli esploratori di Akakor sono protagonisti a Barzio con le loro avventure geografiche e le loro missioni. I volontari dell’associazione culturale La Fucina portano a Barzio, in Valsassina, gli esploratori dell’Akakor Geographical Exploring. Sono ricercatori volontari con particolari interessi verso il mondo sotterraneo e subacqueo e le aree remote della Terra. Dal 1992 sono impegnati nella diffusione della cultura sul patrimonio naturale ed archeologico. Le loro iniziative e scoperte sono state pubblicate sulle maggiori riviste mondiali e sui più importanti siti internet di settore, e hanno inoltre ottenuto una forte presenza televisiva sia in Italia che all’estero.

Hanno all’attivo una cinquantina di spedizioni, dal Brasile alla Bolivia, da Malta all’Islanda, dal Perù al Venezuela, oltre che in Italia. "Attraverso le nostre ricerche - spiega Lorenzo Epis, presidente di Akakor Geographical Exploring - cerchiamo di contribuire in modo concreto alla conservazione delle aree in cui operiamo, oltre alla sensibilizzazione delle popolazioni che vi gravitano con un insieme d’iniziative che amplificano il concetto d’intercambio tecnico e scientifico culturale". Giovedì 28 agosto alle 21, all’oratorio di Barzio, per la serata “ed esplorazioni ai confini del mondo“ ci saranno Soraya Ayub e Lorenzo Epis che, anche con la proiezione di immagini suggestive e clip video, racconteranno le storie raccolte in tanti anni di viaggi.

Sarà anche l’occasione per presentare l’ultima iniziativa solidale degli esploratori di Akakor, il rifugio Mandelbass, un rifugio nella Rubi Valley, in Nepal, come dono per gli abitanti del villaggio di Sertung che hanno condiviso con gli esploratori esperienze indimenticabili accompagnandoli nella conoscenza del loro territorio e della loro cultura. L’ingresso alla serata è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Per conoscere meglio gli esploratori di Akakor: www.akakor.com

Daniele De Salvo