"Stupidi, ignoranti, viscidi, codardi" Lydon si scaglia contro gli “Ex“ Pistols

Johnny Lydon? A 67 anni è ancora scatenato. Alla presentazione del nuovo album End of World, realizzato con i suoi Public Image Ltd. , l’ex Johnny Rotten dei Sex Pistols ha tirato fuori lo uno spirito punk più vivo che mai. Lydon – che ha perso l’amatissima moglie Nora, malata di Alzheimer, il 5 aprile – ce l’ha con tutti i vecchi compagni della band da cui uscì 45 anni fa. Le parole peggiori sono per Steve Jones, che è peraltro l’uomo al centro della serie tv Disney+ Pistol sulla storia della band di Sid Vicious, diretta da Danny Boyle (Trainspotting), messa in streaming l’anno scorso e tratta appunto dalle memorie di Jones. Rotten ha risparato a zero contro quelli che lui chiama gli “ex Pistols“: il peggiore è proprio Jones, che "non è molto intelligente e sembra non sapere come imparare o progredire, al di là dei pregiudizi di base. Un tipo molto ignorante. Molto triste. È stato così fin dall’inizio", ha detto Lydon a Variety. Gli altri superstiti, Glen Matlock e Paul Cook? "Viscidi, seguono l’onda, mi hanno sempre odiato". Proprio per i diritti delle canzoni dei Pistols per la serie tv, "chiesti con modalità da ultimatum" e da lui non concessi, i tre lo hanno portato in tribunale mentre la moglie stava morendo.

"Ho perso due milioni di sterline – ha raccontato Lydon –: è stato molto costoso, difficile, brutto. Avrebbero dovuto mostrare un po’ di preoccupazione per la salute di Nora". Non manca l’attacco diretto a Boyle: "Il suo mockumentary ci mostra mentre discutiamo di questioni sociali. Vaffanculo. Mai accaduto. Sembrava che tutti gli attori fossero ballerini classici che giravano in punta di piedi: solo sciocchezze. I Sex Pistols hanno rappresentato una vera minaccia per la società. Non dimentichiamolo".