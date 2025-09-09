Stuart Craig, morto il celebre scenografo di Harry Potter e Gandhi: ideò il castello di Hogwarts

Londra, 9 settembre 2025 – Lutto nel mondo del cinema: è morto a 83 anni Stuart Craig, scenografo e direttore artistico britannico tre volte premio Oscar, per il suo lavoro in film come Il paziente inglese, Gandhi e Le relazioni pericolose. Craig è noto anche per aver lavorato alla saga cinematografica di Harry Potter, suo il castello di Hogwarts. Il decesso è avvenuto domenica, ma la notizia è stata resa pubblica solo oggi attraverso la stampa britannica, tra cui il Guardian, che ha citato la famiglia. Craig lottava da tempo contro il morbo di Parkinson. Lascia la moglie Patricia e due figlie.

Una carriera lunga oltre quarant’anni

Nato a Norwich nel 1942, Craig iniziò a lavorare nel settore alla fine degli anni Sessanta come art director. Il debutto da production designer arrivò con il film di fantascienza Saturn 3 (1980). Da lì prese il via una carriera che lo vide collaborare con registi come David Lynch, Richard Attenborough, Stephen Frears e Anthony Minghella.

Negli anni Ottanta e Novanta firmò scenografie diventate iconiche: The Elephant Man (1980, nomination agli Oscar), Gandhi (1982, Oscar), Mission (1986, nomination), Le relazioni pericolose (1988, Oscar), Charlot (1992, candidatura), Il paziente inglese (1996, Oscar). Lavorò anche a successi popolari come Notting Hill (1999) e, in seguito, appunto, alla saga di Harry Potter, che gli valse altre quattro candidature.

Hogwarts e il mondo magico

Il nome di Stuart Craig resterà legato in particolare al mondo di J.K. Rowling. Fu lui a dare vita sullo schermo al castello di Hogwarts, alle aule di magia e agli scenari che hanno fatto sognare milioni di spettatori, a partire dal celebre binario 9 ¾ della stazione di King’s Cross a Londra da cui parte l’Espresso per la scuola di stregoneria. Dal 2001 al 2011 curò ogni episodio della saga di Harry Potter, per poi lavorare anche ai film di Animali Fantastici, fino a I segreti di Silente (2022), la sua ultima opera.

Premi e riconoscimenti

Nel corso della carriera Craig ottenne undici candidature agli Oscar, conquistandone tre. I trionfi arrivarono con Gandhi (1983), Le relazioni pericolose (1989) e Il paziente inglese (1997). A questi si aggiunsero numerosi Bafta e altri premi internazionali che lo consacrarono come uno dei grandi maestri del production design.

Il ricordo dei colleghi

La notizia della morte ha suscitato cordoglio nel mondo del cinema. Tra i primi a ricordarlo Neil Lamont, che lo affiancò ne Il paziente inglese: “Lavorare con lui significò scoprire non solo un talento straordinario, ma anche una persona di rara gentilezza e umiltà. Era un gentleman in ogni momento della sua vita. Chiunque lo abbia incontrato, non l’ha dimenticato”.