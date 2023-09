Striscia il veleno. Meloni e Schlein nel mirino

La fortuna è cieca ma “Striscia“ ci vede benissimo. Il sottotitolo di quest’anno è “La voce della veggenza“ perché, giunta al 35° anno, la trasmissione satirica di Canale 5 – che riprende lunedì con la conduzione di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani – vanta un buon numero di anticipazioni azzeccate, dal granchio blu al Parco Verde di Caivano. Stavolta gli argomenti non mancano: dal generale Vannacci doppiato con il deepfake e trasmesso nel promo a testa in giù (il suo libro si chiama “Il mondo al contrario“), da Francesco Lollobrigida imitato da Dario Ballantini con una dotazione di voluminosi seni, ma chiamiamoli pure meloni, all’imitazione di Elly Schlein affidata a un uomo (Giuseppe Longinotti), scelta che farà discutere. Pevisto anche il cartone animato “Fascia e Orso“, derivazione da “Masha e Orso“, impersonati rispettivamente da Giorgia Meloni e Guido Crosetto.

Il patron Antonio Ricci non si sottrae alle polemiche: "La campagna acquisti della tv? Fazio ha fatto bene ad andarsene, inutile stare in un posto dove sei mal sopportato. Ma la parte da vittima che ha recitato è stata da Oscar. È riuscito a far capire che era stato cacciato quando aveva il nuovo contratto già da settembre. Bianca Berlinguer a Rete4? Non ci trovo niente di strano: sua sorella lavora già qui da molti anni. Myrta Merlino? Non sono mai riuscito a seguirla, so solo che è la fidanzata di Marco Tardelli." Caso Barbara D’Urso: "L’ho chiamata per invitarla a Striscia e per sapere il motivo per cui è stata giubilata, mi ha risposto che per questioni legali non può venire né parlare. Però ha promesso che a gennaio vuota il sacco". In questa stagione “Striscia“ finirà alle 21,25, in anticipo rispetto al passato. Ricci ha poi misteriosamente annunciato: "Non sappiamo se andremo in onda, né lunedì né mai. Ci sono problemi tecnici". Un velato avvertimento all’azienda?