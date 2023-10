Stringate e mocassini, le scarpe must have dell’autunno 2023

Per l’autunno inverno 2023/2024 nelle tendenze di abbigliamento, accessori e calzature ritroviamo capi ed elementi tipici dello stile preppy, che riporta all’eleganza, alla sobrietà e alle linee pulite e curate delle divise delle scuole americane. Oltre a camicie a colletto, lacci, cravattine, pullover di lana, cardigan, blazer, pantaloni chino, gonne a pieghe, vestiti a righe o a quadri, sul versante delle scarpe due tipologie legate al preppy e che non passano mai di moda sono le stringate e i mocassini, popolari anche in questa stagione.

Stringate

Le scarpe stringate sono un tipo di calzatura che si caratterizza per la presenza di stringhe o lacci, infilati attraverso una serie di occhielli o fori posizionati lungo i bordi della tomaia della scarpa e utilizzati per chiudere e regolare l'apertura della scarpa attorno al piede. Le scarpe stringate – realizzate in pelle, camoscio o altri materiali – possono avere diverse forme e stili, tra cui quelle classiche maschili con suola spessa, le Derby (con l’allacciatura aperta, più casual) e le Oxford (con l’allacciatura chiusa, più formale). Sono disponibili in vari materiali, tra cui pelle, camoscio, tessuto e altri, e possono essere adatte per occasioni formali o informali, a seconda del loro design e delle rifiniture. Per l’autunno i colori più indicati sono i neutri come il nero, il marrone, il grigio e il beige, per un look versatile.

Mocassini

I mocassini, semplici e comodi, sono un tipo di calzatura caratterizzata da una struttura senza lacci o chiusure, con una tomaia flessibile che si adatta al piede. Hanno di solito una suola sottile e una punta a curva e lasciano scoperte le caviglie. Accanto ai classici mocassini penny, a quelli con morso di cavallo e con le nappine, nell’autunno 2023 sono di tendenza le versioni chunky, con suola carrarmato, alta e robusta, in gomma. Per l’autunno si può optare per modelli in pelle scamosciata, pelle di vitello spessa, pelle cerata o materiali sintetici di alta qualità che offrono una maggiore resistenza alle intemperie e possono proteggere i piedi dall'umidità e dal freddo. Quelli in velluto presentano un tocco di eleganza e lusso adatto alle occasioni più formali, e se il meteo lo consente. I colori che si adattano bene a questa stagione per questo tipo di calzatura sono quelli più scuri e terrosi come il marrone scuro, il nero, il verde oliva, il grigio antracite e il bordeaux.