Roma, 22 luglio 2020 - Stigghiole siciliane, cicotto di Grutti, lampredotto fiorentino, focaccia genovese, arrosticini… In Italia la mappa delle golosità "da strada" è fitta di ricette tipiche e popolari, parte integrante della nostra cultura culinaria nata dall'antica esigenza di valorizzare ingredienti poveri e non sprecare gli scarti. La nuova guida Street Food 2021 del Gambero Rosso, alla sua sesta edizione, celebra questa tradizione e la sua evoluzione contemporanea, consigliando oltre seicento indirizzi dove gustare il cibo di strada preparato a puntino.



Oltre alle specialità nostrane – e citiamo anche le olive ascolane, i cicchetti dei bacari veneziani, la piadina, i bolliti dei buffet di Trieste – la guida include ovviamente anche tutte quelle ricette etniche e internazionali che ormai sono diventate una consuetudine, come l'hamburger, le arepas, i bao e i ravioli cinesi. Il tutto condito da illustrazioni, itinerari e approfondimenti.



La guida elegge poi venti nuovi campioni regionali e assegna due premi speciali: lo "Street Food on the Road" va a CiVà – Cibo Vagabondo, il food truck che porta in giro i sapori del Cilento, mentre il titolo di "Street Food da Chef" va alla rivisitazione gourmet del coppo di fritti elaborata da Tino Duca, lo chef del ristorante Il Grano di Pepe (a Ravarino, provincia di Modena).



I 20 campioni regionale del cibo di strada



Valle d'Aosta: Baguette e bollicine, Aosta



Piemonte: MU bao, Torino



Liguria: Panino Marino, Genova



Lombardia: Fratelli Torcinelli, Milano



Veneto: Estro – Vino e Cucina, Venezia



Trentino-Alto Adige: Panificio Moderno, Trento



Friuli-Venezia Giulia: Tajo, Udine



Emilia-Romagna: QuintoQuarto – Piadina & Affini, Cesenatico (FC)



Toscana: La Botteghina del Maialetto, Monsummano Terme (PT)



Marche: B.A.C. Cresceria, Civitanova Marche (MC)



Umbria: Porcellino Divino, Assisi (PG)



Lazio: Legs, Roma



Abruzzo: Da Matti Streetfood, San Vito Chietino (CH)



Molise: Garage Moto Kafè, Isernia



Campania: 'O Cuzzetiello, Napoli



Puglia: Lake Café, Lesina (FG)



Basilicata: Palese-mente Cibò, Potenza



Calabria: Kalavrì – Anima & Pizza, Catanzaro



Sicilia: Cantunéra Ibla, Ragusa



Sardegna: Sale & Pepe, Sassari