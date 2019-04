© Riproduzione riservata

Dopo mesi e mesi di preparativi e di indiscrezioni, Walt Disney Company ha finalmente presentato ufficialmente il proprio servizio di streaming Disney+, che a partire da fine 2019 inizierà a fare un'agguerrita concorrenza a colossi come Netflix e Amazon. Nel catalogo ci saranno, tra le altre cose, i film animati di Pixar e Disney, i supereroi Marvel, la saga di 'Star Wars', i documentari del National Geographic, 'I Simpson' e molto altro. Ecco i dettagli principali.Il debutto di Disney+ è fissato per il 12 novembre, inizialmente solo negli Stati Uniti. Successivamente arriverà anche in altri paesi del mondo, tra i quali probabilmente l'Italia, ma al momento mancano indicazioni più precise.Possiamo però farci un'idea degli eventuali costi tenendo conto che in USA il prezzo sarà di 6,99 dollari al mese (6,18 euro al cambio attuale), oppure di 69,99 dollari per l'abbonamento annuale (61,91 euro).Oltre ai film dell'Universo Cinematografico Marvel ci saranno anche tre serie TV dedicate ai supereroi: 'The Falcon and The Winter Soldier' (con gli stessi attori già visti su grande schermo, cioè Anthony Mackie e Sebastian Stan), 'WandaVision' (con Elizabeth Olsen e Paul Bettany) e 'Marvel's What If…?' (serie animata che prende spunto dall'omonima serie a fumetti di cui abbiamo già parlato qui ).Si parla anche di una serie con Jeremy Renner che riprende il ruolo di Occhi di Falco e di una con Tom Hiddleston nei panni di Loki: su queste due, per il momento, mancano dettagli più precisi.Accanto ai film d'animazione storici e a quelli più recenti, avremo anche quattro nuovi contenuti: una serie documentaria che racconta la lavorazione del futuro 'Frozen 2' (titolo della serie: 'Into che Unknown: Making Frozen 2'), una serie di cortometraggi animati ispirati all'universo di 'Toy Story' e intitolata 'Forky Asks a Question' e poi un film di 'Phineas e Ferb' (serie animata di Disney Channel).Ci sarà inoltre la serie animata 'Monsters at Work', ambientata nell'universo narrativo del film 'Monster & Co.' e incentrata su un meccanico che sogna di essere trasferito nel reparto in cui lavorano Mike e Sully.Sono state annunciate 250 ore di documentari firmati dal National Geographic, comprese due nuove serie TV: 'The World According to Jeff Goldblum' e 'Magic of the Animal Kingdom'. La prima vede l'attore Jeff Goldblum partire da un oggetto di uso comune per rivelarne la tecnologia e la scienza che ci stanno dietro e utilizzarlo per fare connessioni sorprendenti con il mondo che ci circonda.La seconda serie è un dietro le quinte che racconta come lavorano i veterinari, i biologi e gli esperti del parco a tema Disney' Animal Kingdom e dell'acquario SeaBase.Confermata la già annunciata serie TV 'The Mandalorian', che ruota attorno a un Mandaloriano, cioè a un rappresentante della medesima razza alla quale appartiene il cacciatore di taglie Boba Fett, e che è ambientata dopo la caduta dell'Impero e prima che si manifesti il Primo Ordine.Avremo inoltre una serie TV prequel rispetto al film 'Rogue One': avrà per protagonista Cassian Andor (interpretato da Diego Luna), sarà ambientata durante gli anni nei quali si forma la Ribellione e sarà una sorta di thriller di spionaggio, con missioni segrete compiute in giro per la galassia.Sin dal giorno del lancio saranno disponibili tutte le stagioni della serie animata 'I Simpson', oltre a un bel po' di film per famiglie: sono stati annunciati titoli come 'Tutti insieme appassionatamente', 'La storia fantastica' e 'Malcolm'.Leggi anche: