.Stranger Things "Lasagne e horror Io, la vostra Millie"

di Marianna Vazzana

Acclamata come una regina, l’attrice britannica diciannovenne Millie Bobby Brown ha incontrato ieri i suoi fan all’Alcatraz di Milano per l’evento “Stranger Day - With Millie“ realizzato da Kebi e Kinetic Vibe. Interprete di Undici, tra i protagonisti più amati della serie Netflix, cult che mescola horror dramma e fantascienza, si è raccontata sul palco tra urla e applausi di centinaia di ragazzi arrivati apposta per lei da svariate città d’Italia, anche da Napoli e Bari, moltissimi accompagnati dai genitori. Ironica ma anche sicura di sè, alla domanda su quale sia la persona più divertente incontrata sul set ha risposto: "Decisamente io". E se tra i personaggi interpretati, in assoluto "chi mi rispecchia di più è Enola", l’intrepida adolescente sorella minore di Sherlock Holmes, tra gli obiettivi a breve termine c’è "dare nuova linfa a Undici", la ragazzina di Stranger Things con poteri di telecinesi capace di creare collegamenti con il Sottosopra e sconfiggere i terribili demoni che lo popolano e che minacciano l’umanità. Piatto italiano preferito? "Lasagne", senza esitazione. E apprezzamenti per Milano: "Una città in cui vivrei, anche se le strade sono affollate. Mi piacciono molto l’architettura e soprattutto le persone".

L’attrice, fidanzata con Jake Bongiovi (il figlio di Jon Bon Jovi) ha risposto per un’ora alle domande dei fan ma è stata protagonista per tutta la giornata a lei dedicata, in sessioni di foto e autografi. Prezzo minimo per entrare: 50 euro. Per “l’utlimate vip ticket“ con ingresso prioritario, panel (incontro collettivo), una foto stampata e autografo stando con Millie, la cifra era di 390 euro. Per tutti, la possibilità di scoprire altre occasioni di divertimento in vari spazi, con gli allestimenti di Cosplayitalia e Upside Down Italia.

Dal mattino, la coda dei fan. "Noi arriviamo da Pordenone – dice Federica, mamma di Giorgia, che ha appena compiuto 14 anni –. L’evento di oggi e il viaggio a Milano sono il suo regalo di compleanno". Accanto, la compagna di classe Gemma e la mamma Michela, partite in auto all’alba dal Friuli Venezia Giulia per essere a Milano all’ora di pranzo. "Millie – sottolinea Gemma – mi è d’ispirazione nella vita. È bella e simpatica. Ho anche i suoi cosmetici, del marchio Florence". Alla linea per il trucco e la cura della pelle, l’attrice vorrebbe aggiungere anche dei “Coffee“, come ha svelato ai fan. Da Imola arrivano Alessia, di 13 anni, e il papà Sabato. "Mi piace molto la serie, anche per i rimandi alla cultura anni ’80. Me ne sono innamorata, io, adolescente del 2023". Giorgia, coetanea, ha affrontato un lungo viaggio da Napoli insieme alla mamma, alla sorella e alla nonna. "Sono davvero felice". Stefano, papà, ha invece accompagnato la sua Ludovica, di 10 anni, da Andria. Entusiasta Gaia, sedicenne padovana: "Ho incontrato Millie e sono riuscita ad abbracciarla".

E non è finita. Perché Milano avrà il primo store italiano ufficiale dedicato all’universo della serie tv Netflix: il negozio di Stranger Things inaugurerà il 5 maggio in piazza Cesare Beccaria e avrà merchandise esclusivo tra cui magliette anni Ottanta, cappellini e giochi in una cornice che riproduce i luoghi più iconici della serie.