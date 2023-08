Carolina Stramare è fidanzata: chi è Pietro Pellegri

Carolina Stramare è fidanzata? Ormai non ci sono più dubbi, a giudicare da una story pubblicata su Instagram. La Miss Italia 2019 sembra aver trovato, almeno per ora, una stabilità sentimentale. Dopo le voci che l'avevano accostata ad Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e già concorrente del Grande Fratello Vip che sembra un po' sparito dai radar ultimamente, Carolina Stramare è ora uscita allo scoperto.

Chi è la nuova fiamma della ex Miss Italia, ed ex gieffina a propria volta? A dare l'annuncio è proprio lei, pubblicando una story su Instagram con una caption molto semplice: "Ciao" e un cuore. Il nuovo fidanzato di Carolina Stramare è Pietro Pellegri.

Nato a Genova, esattamente come lei ma nel 2001 mentre la ex Miss Italia è classe 1999, Pietro Pellegri è un calciatore del Torino. Dopo l'inizio nelle giovanili del Genoa e qualche comparsata in Prima squadra, la sua carriera di attaccante lo ha portato dal 2018 al 2021 a giocare nel Monaco. Poi ecco il brevissimo passaggio al Milan e dal 2022 al Torino. Dove ha disputato una trentina di partite. Dal 2015 al 2020 Pellegri ha indossato diverse volte anche la maglia della Nazionale italiana, nelle rappresentative giovanili.

E chissà che il nuovo amore con Carolina Stramare possa dargli lo sprint giusto per conquistare un posto da titolare anche nella Nazionale maggiore.