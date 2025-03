Storica e contemporanea. Fotografia, che passione

di Raffaella ParisiAddetti ai lavori, ma anche appassionati. Lo spazio Superstudio Più di via Tortona a Milano ospita fino a domenica la quattordicesima edizione della fiera italiana dedicata alla fotografia MIA Photo Fair BNP Paribas. L’esposizione, organizzata da Fiere di Parma e diretta per il secondo anno da Francesca Malgara, con il patrocinio del Comune di Milano, avrà la partecipazione di 77 gallerie, di cui 56 italiane e 21 internazionali, oltre a 37 espositori suddivisi tra editoria, progetti speciali ed istituzioni, portando il numero totale degli espositori a 114 di cui 25 dall’estero. Il tema dell’edizione di quest’anno è i ’Dialoghi’ che si declina in molteplici interpretazioni e diventa spunto di riflessione collettiva dove la fotografia diviene strumento per approfondire e rappresentare la realtà in tutte le sue forme, con particolare attenzione al patrimonio fotografico italiano degli anni ’60 e ‘70.

Il filone tematico descrive un arco narrativo che accoglie fotografia storica e contemporanea tra tecniche fotografiche differenti, stili artistici opposti. Sono quattro le sezioni la Main Section e tre sezioni tematiche curate, Beyond Photography – Dialogue, Reportage Beyond Reportage e FOCUS. Presente anche l’unione tra artisti ed editori che progettano i libri come parte fondamentale della produzione artistica e una selezione di progetti speciali, in collaborazione con i propri partner, pensati per esplorare le molteplici dimensioni del linguaggio fotografico contemporaneo. Tra i progetti speciali la mostra 24 OpeRE Eberhard & Co. presenta ventiquattro lavori di fotografi in un susseguirsi scandendo le diverse ore della giornata e dando vita a una narrazione visiva che esplora il paradosso tra il tempo misurabile e il tempo vissuto.

Gli autori delle opere: Antonio Biasiucci, Carla Cerati, Daniele De Lonti, Mario Dondero, Luigi Ghirri, Mario Giacomelli, Arno Hammacher, Davide Mosconi, Tancredi Mangano, Francesco Radino, Aldo Tagliaferro e Natale Zoppis. Previsti anche numerosi premi. La sezione dedicata alle istituzioni risalta la storia e l’attività di archivi e fondazioni che raccontano la fotografia in Italia, tra queste le stanze della fotografia di Venezia, l’archivio fotografico della Fondazione Stella di Biella e per la prima volta in fiera FAF, fondazione Alinari per la fotografia della regione Toscana e la Casa museo di Ettore Molinario e Rossella Colombari di Milano.