Storia del cambio dell’ora: come nacque? Origini e curiosità

Come nacque il cambio dell'ora? L’invenzione che ogni anno ci fa spostare le lancette avanti in primavera e indietro in autunno non è solo una questione di risparmio energetico. Dopo aver attraversato guerre, rivoluzioni industriali e mutamenti sociali, l’ora legale ci ricorda come il tempo porti con sé questioni politiche, economiche e simboliche.

Benjamin Franklin e la prima (ironica) intuizione

Benjamin Franklin, uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti, fu un personaggio eclettico e geniale: inventore, scienziato, diplomatico, editore e autore satirico. Durante un soggiorno a Parigi nel 1784, Franklin scrisse una lettera al Journal de Paris in cui, con tono ironico, proponeva ai cittadini francesi di svegliarsi prima per sfruttare la luce naturale del sole e ridurre il consumo di candele.

Non suggerì di cambiare l’orario ufficiale, tuttavia sottolineò l’assurdità di dormire durante le ore di luce e di restare svegli quando ormai era buio. L’idea era provocatoria, ma evocava una riflessione cruciale: adattare i ritmi umani all’ambiente per risparmiare risorse. Anche se non parlò mai di modificare le lancette dell’orologio, il suo pensiero è considerato la prima intuizione culturale sull’efficienza energetica legata all’uso della luce solare.

La prima proposta ufficiale

Anche se l’intuizione iniziale viene spesso attribuita a Benjamin Franklin, in realtà non fu lui a proporre un cambio ufficiale dell’orario. Nel suo celebre scritto del 1784, infatti, suggeriva ironicamente di svegliarsi prima per risparmiare candele, ma non parlava di modificare l'orologio.

L’idea concreta su un cambio dell’ora venne da George Vernon Hudson, entomologo neozelandese. Nel 1895 presentò una proposta formale alla Royal Society of New Zealand per spostare le lancette di due ore durante l’estate, in modo da avere più luce per studiare gli insetti dopo il lavoro.

Quasi in parallelo, anche l’inglese William Willett, un costruttore e appassionato di equitazione, pubblicò nel 1907 il pamphlet “The Waste of Daylight”, in cui proponeva di anticipare le giornate per sfruttare la luce solare e ridurre l’uso dell’illuminazione artificiale. Fu lui a spingere politicamente per l’introduzione dell’ora legale nel Regno Unito, tuttavia morì nel 1915 senza vedere realizzata la sua idea.

Dall'ironia all'applicazione pratica

Durante la Prima Guerra Mondiale l'ora legale venne applicata per la prima volta in modo sistematico. La Germania e l'Austria-Ungheria furono i primi Paesi ad adottarla ufficialmente, il 30 aprile 1916, con l'obiettivo di risparmiare carbone e ottimizzare l'uso della luce solare.

Poco dopo, anche altri Paesi europei seguirono l'esempio, tra cui l'Italia, che introdusse il cambio dell'ora il 10 giugno 1916. Lo scopo era chiaramente legato alla guerra: ogni risorsa risparmiata poteva fare la differenza sul fronte.

Confusione e orari: il ruolo delle ferrovie

Prima dell’introduzione dell’orario legale e del tempo standardizzato, ogni città seguiva il proprio orario locale basato sulla posizione del sole. Con l’espansione delle ferrovie, questo iniziò a causare notevoli problemi.

In Inghilterra, già a metà Ottocento, si rese necessario unificare gli orari per evitare ritardi, incidenti e confusione negli orari dei treni. Nacque così la cosiddetta "railway time", precursore delle moderne sincronizzazioni orarie. L’adozione dell’ora legale contribuì ulteriormente a uniformare e razionalizzare questi sistemi.

Durante la Seconda Guerra Mondiale

In Italia, durante il conflitto, il cambio dell'ora subì variazioni frequenti, con calendari spesso modificati in base alle esigenze belliche. Resta nella Storia un curioso episodio: nel 1944, durante l’occupazione, Roma e Milano adottavano orari diversi, poiché erano sotto il controllo di due autorità differenti, tedesca e alleata. La trasmissione radiofonica doveva quindi adattarsi a due fusi orari interni al Paese.

L'ora legale fu considerata argomento particolarmente importante durante la Seconda guerra mondiale, per l'efficienza energetica e la gestione ottimale delle risorse. Negli Stati Uniti venne introdotta una "ora legale tutto l'anno" nota come "War Time".

La “War Time” degli Stati Uniti

Durante la Seconda Guerra Mondiale il governo degli Stati Uniti adottò una misura eccezionale: l’ora legale permanente su tutto il territorio nazionale. La nuova configurazione fu chiamata “War Time”: fu in vigore dal 9 febbraio 1942 al 30 settembre 1945, su decreto del presidente Franklin D. Roosevelt. L’obiettivo era quello di risparmiare energia elettrica e ottimizzare il lavoro nelle industrie belliche, mantenendo più ore di luce disponibili nel tardo pomeriggio.

In pratica, il Paese passò a un orario un’ora avanti rispetto al fuso standard, per tutto l’anno, senza più il ritorno all’ora solare in inverno. Le denominazioni dei fusi orari vennero aggiornate: la “Eastern Standard Time” diventò “Eastern War Time”, la “Central” divenne “Central War Time”, e così via.

Dopo la fine del conflitto si tornò gradualmente alla suddivisione tradizionale tra ora solare e ora legale, ma l’esperimento mostrò quanto il tempo potesse essere uno strumento di organizzazione produttiva e sociale.

Una storia europea e globale

Negli anni dopo la guerra mondiale, l'adozione dell'ora legale divenne gradualmente una scelta condivisa da molti Paesi, sebbene non sia estesa a tutti i Paesi del mondo. L'obiettivo resta quello di sfruttare al meglio le ore di luce e ridurre il consumo di energia elettrica. Tuttavia, negli ultimi anni, si è acceso il dibattito sulla reale efficacia di questo sistema, sia in termini economici sia per il benessere delle persone.

Il cambio dell'ora oggi è oggetto di discussione a livello europeo. La Commissione Europea ha proposto l'abolizione del passaggio tra ora solare e ora legale, lasciando agli Stati membri la scelta dell'orario da adottare permanentemente. Nonostante le discussioni e i sondaggi, la decisione definitiva è ancora in sospeso.

Il tempo, o meglio la misura del tempo, resta un'invenzione umana. E come tale, cambia con la storia, le guerre e le necessità collettive. Attualmente l'ora legale è diventata parte del nostro modo di vivere il tempo e di organizzare la giornata. Ma forse ciò che più servirebbe modificare è la gestione del nostro tempo, al di là dell’orario indicato dalle lancette.