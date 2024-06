Stop agli stereotipi. Accendiamo una luce!

L’organizzazione Medici con l’Africa Cuamm ha ricevuto il premio Feltrinelli 2024, per aver assicurato il parto assistito a 500mila mamme nei Paesi africani a sud del Sahara, dove si concentra un alto tasso di mortalità. E ancora. Il tema della sicurezza delle donne in taxi è centrale in Egitto. Per scongiurare il rischio di violenze è nato un servizio di trasporto effettuato solo da donne. Questi e molti altri progetti umanitari e di assistenza sul nostro sito luce.lanazionale.it