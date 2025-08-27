Sting citato in giudizio dagli ex Police per i diritti d’autore: in ballo milioni di sterline

Londra, 27 agosto 2025 – Lo scontro legale tra Sting e gli ex Police riporta a galla vecchie tensioni interne alla storica band britannica. Andy Summers e Stewart Copeland accusano il cantante di aver trattenuto per sé i proventi derivanti dai brani più celebri del trio, da Every Breath You Take a Roxanne. Una vicenda che solleva ancora una volta il nodo delicato dei diritti d’autore e della gestione delle royalties nel mondo della musica.

Vecchie fratture che riaffiorano

I Police, band simbolo della new wave britannica tra la fine degli anni ’70 e i primi ’80, non sono mai stati estranei a tensioni interne. Già al culmine del successo, i rapporti tra Sting, Copeland e Summers erano segnati da rivalità artistiche e divergenze di carattere. Oggi, a distanza di decenni, quelle fratture riemergono nelle aule di tribunale: secondo gli ex compagni, Sting avrebbe trattenuto per sé la quota maggiore delle royalties, impedendo una giusta redistribuzione dei guadagni legati alle canzoni che hanno fatto la storia della band.

Royalties contese e cifre milionarie

Al centro della causa ci sarebbero milioni di sterline di diritti d’autore non riconosciuti. Summers e Copeland sostengono di aver subito un danno economico sostanziale, aggravato da anni di controversie rimaste irrisolte. Brani come Every Breath You Take hanno generato introiti colossali nel tempo, soprattutto grazie a cover e campionamenti, ma secondo i due musicisti quei ricavi non sarebbero stati correttamente condivisi. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, Summers e Copeland avrebbero tentato a lungo, senza successo, di trovare un accordo extragiudiziale con Sting, prima di decidere di citare il cantante in tribunale.

Il nodo dei diritti d’autore nella musica

La vicenda evidenzia una questione più ampia, che va oltre i Police: il tema della proprietà intellettuale e della ripartizione dei diritti d’autore. Molte band storiche hanno affrontato negli anni dispute simili, in cui creatività collettiva e riconoscimento economico non hanno sempre viaggiato insieme. Dave Rowntree, storico batterista dei Blur, ha recentemente avviato una class action contro la PRS for Music, la società britannica di gestione dei diritti musicali. La causa riguarda l'allocazione ingiusta dei cosiddetti "black box royalties", royalties derivanti da performance o diritti la cui attribuzione non è possibile a causa di dati incompleti. Il caso Sting–Police diventa così anche un monito per l’industria musicale: senza regole chiare eque, i successi che hanno unito milioni di fan rischiano di trasformarsi in cause legali capaci di dividere per sempre chi li ha creati.