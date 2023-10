Stile Sweet Years. Ecco le sneakers tutta grinta e glam

Vent’anni di stile, glam e di empatia con una moda giovane e di qualità. Il compleanno è stato da poco raggiunto, ma il ’Marchio del Cuore’ continua a crescere sia sul mercato che nel suo affezionato pubblico. Per questo – in occasione dell’anniversario – il suo ambassador Christian Vieri, fondatore del marchio, ha pensato e firmato una capsule collection celebrativa: quattro sneakers con fondi alti, lacci e tomaie grintose e dal look decisamente streetwear.

In collaborazione con Fly, licenziataria Sweet Years delle calzature da oltre 10 anni, e Pittarello, il suo cliente e distributore più rappresentativo, nasce dunque la capsule ’BOBO32’ che sarà rivenduta in esclusiva in 30 punti vendita Pittarello. Un vero e proprio corner con banner e richiamo diretto al bomber, che nel 2003, dopo un gol in contropiede, per la prima volta sollevò la casacca ufficiale del club per mostrare l’iconica t-shirt col Cuore Rosso.

Il nastro del primo corner Sweet Years è stato tagliato da Christian Vieri martedì scorso nel negozio Pittarello di Bologna nel Parco Commerciale Meraviglie, evento a cui a preso parte anche il socio e amministratore Mauro Russo e il direttore generale Fabio Renzetti. Pittarello forte dei suoi 65 store sul mercato Italiano, e due store in Austria è certamente uno dei player più importanti del nostro mercato calzaturiero, con un fatturato nel 2022 che ha sfiorato i 190 milioni di euro.

Ma non solo le calzature ad avere i riflettori puntati. Dopo anni di grande attesa, tornano sul mercato gli orologi, i profumi e gli occhiali firmati Sweet Years, presentati in anteprima a giugno scorso durante l’evento celebrativo del ventesimo anniversario del marchio. Gli occhiali da sole Sweet Years saranno in vendita nei migliori negozi di tutta Italia a partire da metà luglio. Ispirati a modelli iconici, i nuovi sunglasses per lei e per lui propongono diverse tipologie di montatura: a maschera o dalla struttura leggera, in metallo e in cellulosa.

I tre nuovi profumi presentano invece fragranze sofisticate e uniche anche per le donne più esigenti, un packaging curato e un nuovo flacone perfettamente in stile Sweet Years: Hippie Vibes, Urban Glam e Classic Cool. Gli orologi unisex multifunzionali sono disponibili in diversi colori, ideali per monitorare la salute e le attività sportive. I modelli sono tutti Smartwatch fitness dotati di uno schermo touch screen da 2.0’’. Le funzioni pratiche includono un Activity Tracker, le notifiche di chiamata e messaggi, il meteo, la musica, e molte altre funzionalità.

Infine l’ultimissima licenza siglata nel mese in corso. La collezione casa di Sweet Years verrà prodotta e distribuita dalla Camal, gruppo attivo da molte decadi nel settore Home Decor. Torneranno i coloratissimi corredi per la camera da letto e per il bagno, con le richiestissime spugne per accappatoi e teli. Il fatturato Italia che già dal febbraio 2021 era tornato ai livelli pre-Covid, chiuderà il 2023 a +15% sull’anno precedente. "Gli investimenti attuati in questo anno porteranno a risultati ancora migliori nel prossimo triennio – spiega Fabio Renzetti – grazie alle quattro nuove licenze di orologi, profumi, occhiali e collezione casa".