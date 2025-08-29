’Stile, Stelle e Passerelle’. Grand Tour Italia tra moda e cinema

Sabato 6 settembre spazio a un evento in cui moda e cinema si incontreranno a Grand Tour Italia a Bologna per una rassegna esclusiva che unisce eleganza, cultura e leggerezza. Si tratta di ’Stile, Stelle e Passerelle’, il ciclo di tre serate condotto da Patrizia Finucci Gallo, nota come ’La Salottiera’, scrittrice, giornalista e voce autorevole del bon ton e del lifestyle contemporaneo. Si parte appunto sabato 6 con il primo appuntamento dedicato al cinema, per poi proseguire con un secondo il 18 ottobre e un terzo il 29 novembre. Un’occasione per chi ama farsi ispirare, tra red carpet, passerelle e oroscopi, in compagnia di ospiti d’eccezione e con il tocco glamour che contraddistingue Patrizia Finucci Gallo (nella foto).

Il primo appuntamento è in programma sabato 6 settembre alle ore 19 dal titolo ’Aspettando il Leone d’Oro’. Nel giorno della proclamazione del prestigioso premio della 82ª Mostra del Cinema di Venezia, ’La Salottiera’ dialogherà con Marina Castelnuovo, sosia ufficiale di Liz Taylor e autrice del libro ’Dalla casa di ringhiera alla Casa Bianca’. Segreti, abiti e curiosità dai red carpet internazionali, in una serata dedicata al fascino del cinema. Grazie a due monitor sarà possibile assistere alla diretta della cerimonia di chiusura e premiazione, in modo da commentare in contemporanea cosa succede, e ’visualizzare’ i racconti della vita straordinaria di Marina Castelnuovo, l’amica dei Vip d’oltre Oceano, per un vero dietro le quinte da star. Sarà allestito un vero tappeto rosso e durante l’evento sarà possibile degustare un aperitivo con cocktail Rosso Liz e un tagliere di cicchetti veneziani. Accesso libero, ma raccomandato registrarsi a https://www.grandtouritalia.it/it/stile-stelle-e-passerelle