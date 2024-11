Stile Marco Bicego . Il tempo britannico sposa il lusso italiano

"L’opportunità di espanderci nel Regno Unito con un player consolidato e prestigioso come Watches of Switzerland Group è un passo emozionante per il nostro brand. L’interesse e l’entusiasmo per il nostro marchio continuano a crescere, e incrementare la nostra presenza globale attraverso questa nuova partnership è stata una naturale evoluzione nel nostro percorso di crescita".

Queste le parole di Marco Bicego, fondatore e direttore creativo dell’omonimo brand. L’azienda italiana infatti rappresenta "un’aggiunta entusiasmante alla nostra offerta di gioielleria", come ha commentato Craig Bolton, presidente di Watches of Switzerland Group, il più importante rivenditore di gioielli in Gran Bretagna. Il marchio è apprezzato da Bolton per il suo carattere innovativo e creativo e sopratutto per il suo savoir-fair artigianale che sicuramente sarà in grado di colpire il mercato britannico.

"Gli showroom Goldsmiths e Mappin & Webb sono la cornice perfetta per presentare al meglio questo brand italiano, forte della sua straordinaria tradizione artigianale e di uno stile distintivo e riconoscibile", continua sempre il presidente Bolton. Il marchio italiano di fine jewely di Marco Bicego trova spazio, dunque, nei negozi multibrand del gruppo situati in location prestigiose e di grande visibilità, principalmente in centri commerciali e in città come Liverpool, Manchester, Newcastle, Sheffield, Glasgow, oltre che chiaramente alla possibilità di acquistare sullo store online.