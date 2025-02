Stile Manzoni 24. Il lusso quotidiano ha un’anima green

di Egidio ScalaPelli morbidissime, caldi montoni, pellicce certificate Furmark®, cappotti dalle nuove proporzioni, piumini leggerissimi. Tutto all’insegna dell’eccellenza che unisce la tradizione del Made in Italy, la ricerca estetica e le competenze artigianali con i valori della sostenibilità e dell’innovazione. Da domenica a martedì a Milano torna ’TheOneMilano by Micam’, la fiera dove trovare il meglio dell’outwear e Manzoni 24 – marchio riconosciuto nel mondo per le sue collezioni di capi spalla che rappresentano un’autentica espressione di lusso ed eleganza italiana – è presente in fiera per presentare al pubblico internazionale le sue collezioni donna e uomo autunno inverno 25-26.

Il concept del brand è wearable chic, capi nobili nella composizione e nella manifattura, esclusivamente Made In Italy, ma sobri e ’old money’ nel look. Tutte le collezioni sviluppano un concetto di eleganza preziosa e dinamica, ricca di dettagli sartoriali, con attenzione alla funzionalità, alla praticità e al comfort, in linea con il trend silent luxury.

Una parte della collezione propone preziosi capi in pelliccia o con inserti in pelliccia, un trend ormai confermato su tutte le passerelle, da sempre realizzate nel massimo rispetto delle regole sulla sostenibilità e tracciatura. Ma tutte le collezioni sono realizzate in modo ecosostenibile: Manzoni 24 propone piumini e gilet con un’anima totalmente green, l’imbottitura infatti è realizzata in Cashfeel, il cashmere rigenerato, morbido, caldo e traspirante, che deriva dal riciclo pre-consumo di scarti di filati di cashmere pregiato. Anche il trattamento delle pelli e degli shearling, heritage ed expertise del brand, da sempre sono realizzati nel rispetto dei più rigidi standard europei.

Nella nuova collezione Manzoni 24 declina il suo concept di lusso quotidiano fondendo l’heritage british a un’estetica sofisticata e contemporanea. Texture ricercate, dettagli sartoriali e volumi avvolgenti si combinano in un’eleganza rilassata e dinamica, per una donna che ricerca capi versatili, adatti a un look business ma anche a uno stile sporty-chic. Manzoni 24 presenta la sua prima capsule nata come una fuga d’inverno, tra lusso e tradizione.

La nuova winter collection interpreta la stagione più fredda come un viaggio immaginario verso mete suggestive, dove il fascino delle tradizioni art & craft si fonde con il lusso contemporaneo. I giacconi e caban in mongolia, suggeriscono un’idea di evasione in suggestive atmosfere, in ameni rifugi di montagna o in resort immersi nella natura. Lo shearling è al centro della collezione, è rifinito da tessuti preziosi e passamanerie etniche che evocano mondi e culture lontane. La palette cromatica si modula su toni caldi e sofisticati di colori materici – terracotta, borgogna, blu, nero, grigio – per evocare un’ideale armonia tra natura e lusso.

La collezione uomo autunno inverno 25-26 nasce dalla volontà di celebrare l’identità e l’unicità del brand, espressione di eccellenza italiana. Al centro della proposta capi outerwear che combinano in modo moderno e innovativo eleganza, stile e funzionalità, incarnando un equilibrio perfetto tra design ricercato e praticità quotidiana. L’obiettivo è vestire un Uomo dinamico, contemporaneo e sicuro di sé, attraverso capo spalla che raccontano una storia di raffinatezza, versatilità e innovazione, sempre con uno sguardo rivolto alla stagionalità e alle esigenze d’uso.

Ogni capo è pensato per adattarsi a molteplici situazioni e contesti, combinando dettagli tecnici con un’estetica senza tempo. Le linee pulite, i tagli contemporanei, la cura dei dettagli dialogano con tessuti innovativi e lavorazioni artigianali, per una reinterpretazione moderna dell’eleganza maschile. I tessuti sono di altissima qualità, performanti e piacevoli al tatto: lane tecniche, cashmere impermeabili e mix di materiali innovativi, perfetti per affrontare l’inverno con stile e comfort. Giacche e cappotti, piumini e caban, over shirt e gilet sono progettati per diventare protagonisti del guardaroba maschile, unendo un design ricercato e una funzionalità intelligente.