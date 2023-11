Stile Luisa Spagnoli. Modernità e tradizione per la donna di oggi

di Eva Desiderio

"Si sta andando di nuovo verso il buon gusto. La moda femminile non è più solo una miscellanea di stili diversi. Oggi una donna può e deve saper scegliere". Così Nicoletta Spagnoli, amministratore delegato e presidente di Luisa Spagnoli Spa, grande azienda Made in Italy di Perugia pioniera della femminilità, della ricercatezza, della qualità, dello stile senza tempo, sempre al passo coi tempi che viviamo, della cura sociale, umana e professionale delle sue maestranze che sono al 90% donne. Come la fondatrice, quella Luisa Spagnoli, colei che ha inventato i Baci Perugina e le maglie d’angora sbocciate ai tempi dell’autarchia che segnato gli inizi della moda italiana libera.

Ora agli insegnamenti e al genio della bisnonna ritorna sempre col pensiero e con la concretezza imprenditoriale Nicoletta Spagnoli, che si ispira anche alle intuizioni del nonno Mario e del padre Lino dopo la scomparsa del quale nel 1986 è entrata in azienda, nel Giardino di Santa Lucia a Perugiadove tutto è iniziato nel 1928. Dopo la laurea in farmacia e un periodo di ricerca e di studio passato in America, Nicoletta Spagnoli – cavaliere del Lavoro – continua a disegnare le collezioni come ha fatto fin da giovanissima con una inesauribile passione.

Presidente, qual è il segreto del successo di un marchio geniale e visionario come il vostro?

"Penso che si possa condensare nel fatto che cerchiamo di rendere belle le donne, di interessarle alla moda in modo rispettoso e intelligente".

Il negozio fisico è sempre importante anche oggi in tempi di on line forsennato?

"Sì, è importantissimo, è un momento di confronto e incontro con la cliente. Noi abbiamo 150 negozi in Italia, 50 monomarca e 130 multibrand all’estero. Ma oggi è fondamentale anche l’approccio digital che per noi è diviso tra sito ufficiale e canali social del brand. Mischiando queste realtà si crea un’esperienza immersiva e trasversale. E poi non dimentichiamo mai che la moda è anche un felice antidepressivo! Continuiamo a investire nel retail internazionale: abbiamo appena aperto a Dubai Mall e poi saremo ad Anversa".

Negli ultimi anni il marchio Luisa Spagnoli si è molto rinnovato e il successo delle passerelle di Milano Fashion Week lo racconta alla perfezione. È nata anche una nuova clientela?

"Assolutamente. C’è stato un importante ricambio generazionale nella clientela e in tutto il mondo. Dopo le mamme oggi sono arrivate nei nostri negozi tante figlie che acquistano abiti per cerimonie come la laurea, i matrimoni o anche per la quotidianeità. Questo è favorito anche dalla nuova voglia di vestirsi con gusto e raffinatezza".

Quali sono le ultime novità delle collezioni di questo inverno?

"Prima di tutto il ritorno del pantalone a zampa e quello del tailleur anni Settanta. E poi tante paillettes. E come sempre tanta bella maglieria che si porta in ogni ora del giorno e in ogni occasione".

Qual è stato il capo più desiderato e venduto?

"La mantella in ecopelle, espressione di quel quiet luxury di cui tanto si parla".

Da alcuni anni in azienda la affianca suo figlio Nicola Barbarani. Di cosa si accupa?

"Sì, e sono felice di questo. Mio figlio Nicola è vicce presidente e siede nel cda: si occupa di molte cose. Dagli accessori che sono un complemento importante nelle collezioni, agli occhiali ai bijoux, dalle borse alle scarpe che sono la nostra ultima novità. E poi anche per un fattore generazionale segue tutta la parte dell’e-commerce".

Quale altra frontiera le piacerebbe esplorare?

"Dopo il profumo Luisa che piace moltissimo vorrei creare il make up Luisa Spagnoli".

L’Italia oggi ha un Premier donna. Lei la vestirebbe?

"Certo che la vestirei. La immagino in un tailleur pantalone, magari bluette".