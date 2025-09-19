Stile Lubiam. Quando l’eleganza è senza tempo

Entrare da Lubiam significa varcare la soglia di un mondo in cui il tempo sembra avere un ritmo diverso. Fondata nel 1911 a Mantova e guidata oggi dalla quarta generazione della famiglia Bianchi, l’azienda rappresenta un’eccellenza del made in Italy che ha saputo coniugare l’antica arte sartoriale con la modernità dei processi produttivi.

Qui ogni giacca è il risultato di un lavoro meticoloso e paziente: servono sette giorni per arrivare al capo finito, nonostante l’organizzazione consenta di produrre ventiquattro capi ogni ora, centonovantadue in una giornata.

La forza di Lubiam non sta soltanto nella qualità della manifattura, rigorosamente fatta a mano, ma anche nella sua comunità. I trecento dipendenti non sono semplici numeri di una catena produttiva, bensì persone legatissime all’azienda. Un legame che si riflette anche nelle scelte concrete: all’interno della sede è stato aperto un asilo nido aziendale, a disposizione dei collaboratori, un gesto che racconta più di tante parole l’attenzione alla vita quotidiana e al benessere di chi lavora in Lubiam.

Il rapporto con l’arte e con la bellezza è un altro tratto distintivo di questa realtà. Non si tratta di un’operazione di immagine, ma di un dialogo autentico, che mette in connessione la tradizione sartoriale con l’ispirazione culturale del territorio. Ne è un esempio il sostegno alla mostra “7½” di Juergen Teller a Sabbioneta, dove la collezione Autunno/Inverno 2025 L.B.M.1911 dialoga direttamente con le opere esposte, diventando parte di un racconto visivo che intreccia moda e arte contemporanea.

Lubiam non smette di rinnovarsi. Da due stagioni ha scelto di estendere il suo linguaggio anche al guardaroba femminile: la collezione donna L.B.M.1911 reinterpreta in chiave contemporanea l’eredità maschile del marchio. Giacche decostruite, smoking in velluto, gilet rivisitati e cappotti avvolgenti danno voce a una femminilità sobria e raffinata, costruita con la stessa attenzione al dettaglio che da oltre un secolo distingue l’azienda mantovana.

La storia di Lubiam è dunque la storia di un’impresa che non ha mai smesso di credere nella forza del lavoro ben fatto e nelle persone che lo rendono possibile. Una realtà virtuosa che, mentre guarda al futuro e sperimenta nuovi linguaggi, resta fedele a ciò che l’ha resa unica: la sartoria come arte, il bello come valore condiviso, la comunità come cuore pulsante. L’azienda guarda anche ai mercati internazionali. Oggi l’export vale il 45% del fatturato, con obiettivi di crescita in Nord America, Giappone, Medio Oriente e Nord Europa. Allo stesso tempo si rafforza la presenza digitale: il sito lbm1911.com ha ampliato la sezione e-commerce B2C, mentre la piattaforma B2B facilita i partner commerciali.

Innovazione e radici locali convivono in un equilibrio che si traduce in collezioni pensate per durare nel tempo e accompagnare chi le indossa nella vita quotidiana. Lubiam è, in fondo, la storia di una famiglia che da oltre un secolo intreccia sapere artigianale e spirito del tempo, costruendo un modello di impresa che mette al centro le persone, la qualità e la bellezza. In un’epoca di fast fashion, la sartoria mantovana dimostra che un altro modo di fare moda.