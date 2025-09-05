Stile, immagini, icone. Cinquant’anni di moda e pubblicità in Italia

C’è un periodo storico ben delineato, quello che va dal Dopoguerra alla fine degli anni Novanta, in cui la moda ha vissuto un âge d’or economico (pur se purtroppo al contempo si è andato perdendo quel ’su misura’ sartoriale che oggi tanto si ricerca). Dagli anni Cinquanta al Duemila si sono viste talmente tante innovazioni a seguito di ricerca e creatività, e talmente tanto benessere dell’industria fashion, espresso anche dalla comunicazione, che un rapido sguardo alla moda di oggi, allo stile, ai materiali, all’omologazione, ci fa rimpiangere tutti i decenni in blocco. Anche nella sua promozione.

Sarà quindi un’ennesima passeggiata nel sogno, nella bellezza e nell’iconico reso tale anche dalla pubblicità – arte del Novecento – , la mostra ’Moda e pubblicità in Italia 1950-2000’ che inaugura alla Fondazione Magnani-Rocca a Mamiano di Traversetolo presso Parma il 13 settembre (fino al 14 dicembre), presentando più di trecento opere – tra manifesti, riviste, spot, fotografie, cinema, video, gadget pubblicitari e persino le mitiche figurine Fiorucci – in un percorso inedito (attraverso i saloni contigui a quelli che ospitano permanentemente opere capitali di Tiziano, Dürer, Van Dyck, Goya, Canova, Renoir, Monet, Cézanne, Morandi e molti altri) che percorre mezzo secolo di trasformazioni dell’immaginario collettivo, con uno sguardo filologico e insieme poetico sulla storia della moda e della sua comunicazione.

Il cinema e la televisione ne diventano lo specchio, con spot entrati nel mito collettivo e la pubblicità mostra la sua grande rivoluzione ed evoluzione. ’Non avrai altro stile all’infuori di me’ – scrivono i curatori – potrebbe essere una frase simbolo di una supermodel anni ’90, di quelle lanciate dal genio visionario di Gianni Versace. Un concetto che identifica i cinquant’anni che hanno cambiato la società italiana e si rifà allo scandaloso slogan ‘Non avrai altro jeans all’infuori di me’ che accompagnava la foto di Oliviero Toscani per Jesus jeans.

L’Italia entra nel secondo dopoguerra timidamente, osservando il dinamismo pubblicitario americano, ma restando ancorata a un sistema artigianale: grafici, illustratori, cartellonisti. Lo sviluppo è rallentato da un sistema mediatico rigido e pedagogico: Carosello, con le sue regole e le sue censure, ritarda il confronto con le avanguardie internazionali. Ma proprio questa lentezza rafforza una forma di ’italianità pubblicitaria’, un gusto visivo e narrativo che unisce memoria, ironia e affabulazione e che esploderà in tv. La moda italiana smette di essere solo industria e comunica storie, personaggi, esperienze creando nuovi immaginari. Armani (scomparso ieri, ndr), Benetton, Dolce & Gabbana, Emilio Pucci, Fendi, Fiorucci, Gianfranco Ferré, Guarnera, Gucci, Marina Rinaldi, Max Mara, Moschino, Salvatore Ferragamo, Valentino, Versace, Coveri, Zegna, Walter Albini sono i protagonisti del Made in Italy di quegli anni.

Gli scatti dei grandi maestri della fotografia di moda – Giampaolo Barbieri, Giovanni Gastel, Alfa Castaldi, Maria Vittoria Backhaus – e le illustrazioni di René Gruau, Sepo, Erberto Carboni, Franco Grignani, Guido Crepax, Antonio Lopez, Lora Lamm, oltre al lavoro particolarissimo e destabilizzante di Oliviero Toscani, fanno il ritratto di un’epoca.