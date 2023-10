Stile giovane e altissima qualità. Mario Valentino apre la seconda boutique a Milano

La maison di moda e di accessori Mario Valentino SpA, fondata nel 1952 a Napoli da Vincenzo Valentino, ha ancora l’intero capitale nelle mani della famiglia e certo questo non è un dettaglio in un panorama in cui i colossi del lusso stanno facendo razzia di manodopera ed esperienza qualificata. Quel savoir faire che resiste in casa Mario Valentino con il presidente e amministratore unico Enzo Valentino che da alcuni anni persegue un rilancio pieno di soddisfazioni e ora, dopo molti successi all’estero, torna a guardare con forza al mercato italiano.

Prova ne sia l’apertura lunedì scorso della seconda boutique del brand a Milano, stavolta in Corso Venezia al civico 6, a pochi passi dalla Chiesa di San Babila, dopo quella di alcuni anni fa nella prestigiosa in via Borgonuovo. "In Corso Venezia l’insegna della boutique è rappresentata da una grande V che sta per Valentino e all’interno si vendono le creazioni della collezione giovane Valentino, più sportive e in trend, di calzaure uomo e donna e borse da donna" racconta Enzo Valentino felice che in azienda lavorino oggi con lui le figlie Bianca e Giulia che si occupano dello stile e il figlio Vincenzo Andrea che è il direttore generale dell’azienda che ha 40 lavoratori e laboratori sparsi in tutta Italia.

"Un tempo – continua Enzo Valentino – mio padre Mario aveva anche 500 operai. I tempi sono cambiati e noi creiamo e decidiamo tutto internamente nello stabilimento a Napoli, ma facciamo produrre da esperti artigiani e tecnici provetti in vari laboratori in tutta Italia. Ma tutto è Made in Italy al 99%, con una minima percentuale all’estero. A Napoli abbiamo ancora il negozio in piazza dei Martiri aperto da mio padre nel 1962 e meta di tante celebrities".

La storia della maison risale agli inizi del Novecento grazie a Vincenzo Valentino, famoso a Napoli per il suo laboratorio di calzature con marchio: scarpe realizzate a mano con pellami scelti, note soprattutto alla casa regnante, all’aristocrazia locale e a celebri dive internazionali. Il marchio di eleganza e talento viene ripreso dal figlio Mario che da giovane realizza il suo sogno imprenditoriale: un laboratorio tutto suo per avere la libertà di creare modelli inediti, avanguardisti per i tempi. Mario Valentino osa: décolleté color rosa, altissimi tacchi a spillo, scarpe rese femminili da intarsi e impunture a contrasto.

All’inizio degli anni ‘70 l’immagine della donna secondo Mario Valentino si definisce ulteriormente grazie all’abbigliamento; collezioni di tendenza e all’avanguardia grazie alla collaborazione di Fashion Designer come Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Gianni Versace e Claude Montanà. Capi in pelle, perché questo è il materiale che Mario Valentino padroneggia. "Finora – chiude Enzo Valentino – i nostri maggiori mercati sono stati Inghilterra, Francia, l’Europa tutta, Spagna, Portogallo, Polonia e nei mall degli Emirati Arabi e a Dubai, con soddisfazione anche in Australia. Adesso puntiamo molto anche sul mercato italiano".

Eva Desiderio